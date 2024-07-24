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銅板價大碗吃飽飽！ 桃園無招牌老字號「水電行滷肉飯」中壢車站中平商圈 平日限定小吃美食

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲

桃園中壢美食「水電行滷肉飯」，位於中壢車站中平商圈內，是一間沒有招牌的隱藏版小吃店，大份量的滷肉飯和麵食都只要銅板價，是不少學生族群的愛店！來這樣要吃飽飽絕對不成問題啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

「水電行滷肉飯」位於中壢車站中平商圈內，這裡沒有招牌，就是一間老字號的小吃專賣店！

店內座位數不多，而且沒有冷氣開放，夏天來用餐會比較悶熱！

透明櫃內擺放著店家使用的麵條，還有一些小菜品項，都可以直接畫單做點餐喔！

【水電行滷肉飯｜完整菜單MENU】

這是「水電行滷肉飯」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【水電行滷肉飯｜平價的飽食系小吃】

這間「水電行滷肉飯」是我老公高中時期的愛店，他說以前下課都會和同學來這邊吃飯，便宜又好吃，是陪他長大的味道！

【現切小菜】

這天點了滷蛋、豆干、肝連肉！小菜本身沒什麼味道，需要額外淋醬再加辣椒會比較夠味！

這一盤點了粉腸還有店家搭配的雙肉小菜，這樣一盤100元，份量還算蠻多的。

小菜吃起來還蠻新鮮的，粉腸也處理得很乾淨！如果沒有特別指定的品項，建議可以點『雙肉小菜』或『綜合小菜』價格會更划算唷！

【滷肉飯】

滷肉飯是偏瘦的滷肉，我自己覺得他應該要叫肉燥飯比較適合。除了滷肉以外，還有酸菜、豆干和滷蛋搭配，這一碗的份量很足，光吃這碗就夠飽的了！

【餛飩乾意麵】

乾意麵和餛飩意麵只差了5元，價差5元就可以多5顆餛飩，當然要加點起來啊！！！餛飩的外皮很薄，雖然不大顆，但是讓人吃得很過癮呢。

麵條的份量很多，但這個意麵是屬於粗的麵體，我自己比較喜歡那種細的意麵！不過以這銅板價來說，實在也沒什麼好挑剔的啦！可以吃飽最重要。

【肉骨湯】

肉骨湯裡面的肉量很多，這碗只要30元的肉骨湯，裡面的肉沒有在小氣的，我是覺得如果點肉骨湯、粉腸湯或肝連湯的話，小菜的肉就可以直接少點一份！不然真的會吃太飽啊！

水電行滷肉飯

地址：桃園市中壢區建國路65號

電話：03-425-9208

營業時間：週一至週五10:30-18:00（每週六週日公休）

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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中壢 小吃 桃園美食 滷肉飯

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