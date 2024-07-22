這裡的雞吃起來不一樣！中壢新開幕居酒屋，雞肉料理都使用「傳說中的雞」

「海柒居酒屋」是我家附近新開幕的居酒屋（我家住中壢SOGO附近）～最近從我家走去機捷環北站的時候路過就蠻有興趣的，上網查了一下發現評價很不錯，餐點定價都很合理，用餐環境有著濃濃的日式氛圍，而且是比較高雅有格調的那種，類似一些專業的日本料理專門店，然後這間居酒屋還有一大特色就是他們的雞肉料理皆選用來自「十八養場」的雞隻，名為「紅玉雞」，這個養雞場位於好山好水的南投日月潭，那裡的雞被餵食的都是非基改穀物飼料，而且添加有機台茶十八號紅茶，裡頭的茶多酚具有抗氧化作用，所以那些雞隻也特別健康、有著優秀的肉質（Q彈、香甜而且無腥味），如果你們來光顧的話千萬不要錯過這邊的雞肉料理唷！

「海柒居酒屋」位於中壢的環北路上，距離機捷環北站大約只有8分鐘左右的路程，然後走到中壢SOGO也是大概6~7分鐘左右，若是開車前往的話，最近的停車場應該會是「國雲停車泊車趣（廣停一停車場）」。

黑板上這些都是這間居酒屋比較主打的品項，除了剛才跟你們提過的紅玉雞以外，這裡的海鮮料理也是強項，有進了許多宜蘭的手釣海魚，我們當天也有點了招牌的「柒海鮮豪華丼」，食材真的都很鮮甜可口。

店內用餐環境就長這樣，雖然說不上坪數超大，但桌間距夠寬敞，所以用餐時感覺很舒適自在，一點也不擁擠，可以好好地跟家人或朋友邊聊天邊享用美味的居酒屋料理。

雖然沒有板前區，但是若一個人來用餐又怕尷尬的話也可以選擇坐在這種靠窗的位子。（有些人的個性一個人來用餐又一直跟其他桌的客人對到眼的話會有點不自在）

當天我是傍晚五點就到了（中午沒吃很飽），所以是他們當天的第一組客人，如果你們是打算在熱門用餐時段來用餐而且人數比較多的話，也可以提早打電話訂個位。

服務方面，我覺得這裡的服務人員是走親切路線的（用餐完會有賓至如歸的感覺），不是那種酷酷、不太理人的。

菜單提供你們做個參考。

再來看到這一桌就是我們當天的晚餐啦！兩個人這樣吃真的非常滿足，烤物、炸物、炒物跟海鮮丼飯全都點了，然後右上角那一鍋是牛筋味噌湯，桌上還有電磁爐可以持續加熱，我覺得喝了以後暖胃又暖心，超推薦大家一定要點來喝一下唷！

【葡萄氣泡飲 185元】

不喝酒的阿峯點的是特調的「葡萄氣泡飲」，葡萄味還蠻重的，氣泡感喝起來特別沁涼消暑。

【生啤酒 140元】

我個人覺得跟居酒屋的串烤、炸物最搭的飲料還是非「生啤酒」莫屬，所以點了一杯，大口暢飲非常清爽又過癮。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

想喝清酒、果實酒之類的話也可以去冰箱那邊挑選一下。（如果不是很瞭解喝起來的味道和口感的話可以請店內的服務人員推薦喔！）

【柒 生魚海鮮丼 399元】

主食方面我們這次點了這間居酒屋招牌的「柒 生魚海鮮丼」，看起來相當澎派，如果像我們一樣有點很多道餐點的話，這碗丼其實可以兩人分食、一人吃一半就好了。

雖然這不是我吃過食材最多元的海鮮丼飯，不過業者選用的幾乎都是很新鮮的宜蘭現流漁獲，保證吃起來生猛又鮮甜。

這碗裡頭有大家平常最喜愛的鮪魚、鮭魚和旗魚生魚片，每種各有兩片，而且感覺都是厚切的，口感極佳，咀嚼起來可以感受到豐腴的油脂香氣，非常迷人。

生食級的甜蝦已經去好殼，口感非常軟嫩彈牙，帶有種甘甜的風味，簡單沾一些醬油就令人愛不釋手。

表面稍微炙烤過的干貝以及有爆漿口感的鮭魚卵也很好吃，而且整碗海鮮丼猶如珠寶盒一樣讓人賞心悅目～♪

【雞肉串燒 140元／兩串】

再來看到這一份是「雞肉串燒」，雖然名稱平凡無奇⋯⋯但我前面有提過，這裡的雞肉料理使用的都是吃加入台茶十八號紅茶的飼料長大的「紅玉雞」，所以成本比較高，但吃起來也確實比普通飼料雞的肉質更鮮甜可口。

這雞肉串燒使用的是彈牙的雞腿肉，雞皮的部份帶有焦香感，然後上面還放了清爽的塩蔥以及香噴噴的白芝麻，口味跟口感層次性十足，愛吃辣的朋友也可以搭配旁邊的七味粉一起享用唷！

以串燒類料理來說這雞肉串燒真的是當天我心目中的No.1必嚐品項。

【醬烤牛肋條 180元】

再來看到的是「醬烤牛肋條」，如果你們喜歡略帶嚼勁但是越嚼越香、越嚼越Juicy的口感的話，這個點下去就沒錯了啦！

他們的醬我覺得調味恰到好處，不會鹹度或甜度太強烈、掩蓋住食材本身的滋味，咀嚼時還是可以感受到肉汁的甘甜，然後一樣可以搭配塩蔥和七味粉一起享用，就看個人的喜好了。

【烤節瓜串 160元】

都吃肉類的話會營養不均衡，所以我們也有點了「烤節瓜串」，有吃到一些蔬菜類的感覺就不會那麼罪惡了

充滿水份的節瓜（櫛瓜）其實烤起來也很好吃，本身自然的清甜與醬汁鹹甜的滋味非常合拍，三、兩下就被我們吃個精光了！

【明太子山藥 195元】

再來這一份是我一般去居酒屋都必點的「明太子山藥」，業者選用的是日本進口的山藥，口感爽脆而且水份又相當豐富。

切片的山藥尺寸一口一片剛剛好，上面的明太子醬鮮香帶有微微的辛味，而且有經過炙烤，把香氣都給逼出來，我跟阿峯都覺得很好吃。

【鹽烤手羽先 180元】

下一份是我覺得CP值超高的「鹽烤手羽先」，一份就有好幾串。

前面有提過業者的雞肉都是使用「紅玉雞」，所以這個也是紅玉雞的雞翅，烤熟以後皮香肉嫩的，一點也不會有乾乾柴柴的感覺，而且附上多種調味料，看你想淋點檸檬汁還是搭配胡椒鹽、七味粉、塩蔥都可以。

我覺得這雞翅非常涮嘴，有著讓人一塊接一塊停不下來的魔力，跟生啤酒超級速配，然後在家追劇的時候如果擺一盤放桌上慢慢嗑也超適合！

【鯖魚 120元】

再來這一份是烤過的「鯖魚」魚片，魚骨頭並不多，而且都很輕易就可以剔除，就算平常吃魚比較苦手的人也可以輕鬆享用。

這鯖魚的表面有種焦香的口感，我個人非常喜歡，咀嚼時可以感受到帶有油脂的魚肉散發出來的香氣（師傅烤功掌握得很完美，也沒有烤到太乾），簡單沾點胡椒鹽就讓人可以吃得津津有味。

【柒 天婦羅 220元】

很大一盤的「柒 天婦羅」看起來相當豐盛，一共可以吃得到兩隻碩大的草蝦、廣島牡蠣、節瓜、香菇、南瓜等食材，一上桌就讓我們眼睛為之一亮。

他們的炸粉厚度很適中，油也有瀝乾，趁熱品嚐的時候口感真的很好，然後各種食材當中最受我親睞的當然是那肉質緊實又鮮甜的炸草蝦天婦羅啦～

廣島牡蠣炸過以後外酥內嫩的滋味也讓人愛不釋手，不過因為剛上桌的時候有點燙，咬的時候要小心被裡頭的汁液燙到舌頭唷！

【香菇水蓮 120元】

炒物的部份我們這次點了一份「香菇水蓮」。

他們的水蓮真的好清脆可口，因為有加入洋蔥一起炒，所以多了幾分洋蔥的清甜，另外切片的香菇也是我很愛的食材，吃起來一點負擔也沒有。

【牛筋味噌湯 199元】

最後一道是「牛筋味噌湯」，上桌直接霸氣就是一大鍋，我覺得可以供二到四人一起享用。

裡頭可以吃得到軟Q入味的牛筋和些許牛肉，比一般只有加入豆腐和海帶芽的味噌湯更豪華，吃起來幸福感滿點！

味噌湯的部份因為可以持續保溫，然後濃郁的湯頭又融入了微微的肉香味，讓人忍不住喝到一滴不剩，一點都不想浪費。

以上就是這次的分享，整體來講我覺得這裡的用餐環境舒適又溫馨，不像某些「只適合上班族去的居酒屋」，這裡的氛圍闔家大小一起光顧也很OK，然後餐點我覺得都有水準之上，平常生活範圍在中壢、桃園一帶的朋友真的可以把這間「海柒居酒屋」給筆記起來唷！

海柒居酒屋

地址：桃園市中壢區環北路368號

電話：(03)280-6363

營業時間：17:00 ~ 24:00

公休日：禮拜三

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61560084341112

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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