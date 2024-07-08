歡慶唐老鴨90周年～Xpark「Let’s Xparty！九十要派對！」今夏最搶鏡10大夢幻打卡點

這是什麼「鴨」AR體驗：黛西在哪「鴨」。 圖：Xpark／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】歡慶唐老鴨90周年，迪士尼首次與台灣水族館跨界合作，於桃園都會型水生公園 Xpark 推出暑期強檔迪士尼主題特展「Let’s Xparty！九十要派對！」，一系列精彩活動自7/1-9/30盛大展開，將充滿海洋生物的水族展區結合迪士尼經典角色與 Xpark 創意科技，為遊客注入耳目一新的海洋體驗，讓整個暑假來到 Xpark 就是這麼歡樂的鴨！

▲集章活動。 圖：Xpark／提供

一起遊玩「鴨」｜跟著唐老鴨的腳印準沒錯

地板出現唐老鴨的腳印？不用懷疑、大步邁進，一起跟著唐老鴨的腳步開始到 Xpark「游」玩吧。第一站即是必拍的 Xpark 大水槽，眼前巨幅活動限定拍照外框，輕鬆讓唐老鴨和民眾一起入框拍照，留下珍貴的周年回憶；吸睛的驚喜禮物盒，將有意想不到的互動體驗，探探唐老鴨收到哪些禮物與集章印章，更有機會一睹為快唐老鴨授權商品。

進入不敗經典區，參觀民眾可以觀賞由唐老鴨好友們展示珍藏的歷年唐老鴨經典照，瞬間回到那充滿回憶的經典時刻，唐老鴨與黛西也已經在一旁迫不及待要拍攝90周年的派對紀念照囉！途中還有米奇好友小彩蛋，趕快找找在哪兒？參觀時記得留意背面！有機會遇見唐老鴨頑皮的三位姪子，看看聰明的他們在雨林探險區，如何把灌木叢修剪成 Happy Birthday 送給最喜歡的唐老鴨叔叔，做為誠心祝福唐老鴨的生日贈禮。派對會場已經不遠了！快跟過去，發掘更多來自 Xpark 的生日驚喜。

▲這是什麼「鴨」：互動打卡「鴨」。 圖：Xpark／提供

這是什麼「鴨」｜熟悉的迪士尼音樂響起 相伴超可愛打卡點 & AR 濾鏡

Xpark 特展區域精心設置了10個拍照點，讓遊客徹底沉浸於迪士尼的歡樂世界中。這些場景不僅還原了唐老鴨及其好友們的歡樂瞬間，無論是唐老鴨與黛西甜蜜互動的浪漫場景，還是米奇、米妮、高飛狗等朋友們歡聚一堂的熱鬧畫面，每一個造景點都會讓人忍不住拿起相機拍不停；館內也精心挑選10首迪士尼經典歌曲，讓遊客悠遊於音樂節奏一步步進入派對故事中。

此次更融入了 AR 擴增實境技術，設置4個 AR 體驗點，遊客能夠與唐老鴨及其好友們近距離互動，只需於入館前加入 Xpark 官方 LINE 帳號，跟著唐老鴨的腳步，就能看到自己與角色們共同出現在虛擬場景中。

▲珊瑚潛行。 圖：Xpark／提供

AR 體驗１：HAPPY BIRTHDAY

首先尋找來自姪子們送唐老鴨的生日驚喜，當開啟 AR 鏡頭，在未對準的生日祝福 Happy Birthday 字樣時，螢幕上顯示困惑的唐老鴨，逗趣又可愛；當鏡頭對準字樣時，畫面中的唐老鴨則會轉而露出無比開心的笑容，提供民眾拍照體驗。

AR 體驗２：黛西在哪「鴨」

一起幫唐老鴨找找黛西在哪裡「鴨」？開啟 AR 鏡頭，在未對準黛西之前，畫面中會出現奔跑中的唐老鴨身影；當鏡頭對準時，黛西正在寒帶行凍區，用心的以甜蜜奶油為唐老鴨製作派對蛋糕！快來共享唐老鴨與黛西的甜蜜場景，並永遠留存這奇幻的瞬間，打造前所未有的沉浸式故事體驗。

AR 體驗３：裝飾蛋糕「鴨」

生日蛋糕最重要的就是好吃的鮮奶油，當材料準備好，將由唐老鴨的親朋好友們和現場民眾齊聚一堂，裝飾蛋糕。民眾可以在準備區中間拍攝留影，紀錄大夥兒同心協力地動人時刻！開啟 AR 鏡頭，在未對準蛋糕中心前，畫面中會出現迫不及待想一睹生日蛋糕的唐老鴨圖片；鏡頭對準蛋糕之後，畫面上會出現裝飾蛋糕所需要的工具，民眾可在濾鏡中拖曳工具，一起裝飾生日蛋糕、增添各式效果，透過小遊戲提升製作參與感。

AR 體驗４：壽星來了「鴨」

唐老鴨發現一條透明的神秘捷徑！終於抵達展館尾端的生日派對現場。大家精心準備的90周年生日蛋糕和派對布置讓民眾在離場前感受到最歡樂的慶生氣氛。開啟 AR 鏡頭對準蛋糕之後，唐老鴨即會出現在畫面中，此時民眾可以與唐老鴨和為他準備派對的親朋好友們一起歡樂合影！

用 LINE 互動很會「鴨」｜唐老鴨的蛋糕派對

在 Xpark 迪士尼主題特展期間，入館者皆可參加 LINE 互動體驗－「唐老鴨的蛋糕派對」。只要加入 Xpark LINE 官方帳號並開啟藍芽，即刻加入這場生日派對，在館內的各個任務點回答問題，展示你對唐老鴨的豐富知識，通過答題後，將獲得各種蛋糕裝飾品，用來打造一個別具心意的生日蛋糕祝賀唐老鴨，唐老鴨也會回贈一張感謝小卡，表達對參與盛大生日派對的感激之情喔！

授權商品販售「鴨」｜來館就可購買

配合慶生活動，Xpark 選物店特別規畫正版授權商品販售區，即使沒有進入展場的民眾也可以購買，一起快樂地將唐老鴨帶回家！同時，展期間無論是否購買套票入場，只要在社群媒體上分享你的唐老鴨派對精彩瞬間，並加上 hashtag #DD90INXpark，即可於1F服務台換取限量「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚，讓迪士尼元素貼心相伴。

▲Xcafe期間限定新品登場，包括Xpark熱狗堡與 Xpark 楊枝甘露。 圖：Xpark／提供

期間美味限定｜Xcafe 新品登場

Xpark 館內美食擔當－1F Xcafe 推出兩款令人期待的夏日新品。與眾同樂限定的「Xpark 熱狗堡」，一共有兩種尺寸，分別是大尺寸的「親」售價200元及一般尺寸的「子」售價130元，酥脆的麵包搭配口感十足的熱狗，大口咬下超滿足，絕對是戶外輕食的完美選擇；「Xpark 楊枝甘露」售價180元，濃郁酸甜的芒果風味搭配水玉的咕溜口感，流露著一股涼爽的甜美果香，成為消暑的最佳涼伴，今夏就來 Xcafe 一嚐精彩新滋味！

套票數量有限「鴨」｜請即上 Xpark 官方網站購票

憑套票入場者可獲得派對邀請卡乙張。大小朋友們可在館內尋找4處蛋糕印章，完成蛋糕任務即可於1F服務台獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片。歡迎所有迪士尼粉絲前來體驗，帶回滿滿的驚喜與回憶。

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