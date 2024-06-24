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豆花、仙草免費續Ｎ次！竹北人頻回訪的「文青風甜品愛店」 靈魂配料「芋泥、湯圓」探店必點 俗又大碗CP值爆表

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@pei._.eat授權和浮玉齋粉絲頁
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新竹人納涼去！炎炎夏日來臨，許多冰店人潮湧現。新竹竹北這家豆花甜品專賣，時常一開店就客滿，不少人都是衝著「免費續」的霸氣福利而來，內用豆花、仙草、黑糖冰沙能續Ｎ次不怕你吃，整體內裝給人一種網美豆花店的即視感，便宜好吃又好拍。

圖／摘自Google地圖（網友林冠翰分享）
圖／摘自Google地圖（網友林冠翰分享）

竹北人都愛去的豆花甜點店「浮玉齋」在地擁有高人氣，消暑豆花、嫩仙草和冰沙統統有，招牌必點「喫豆花、喫仙草、喫甜甜」只要69元，內用點豆花免費續豆花、點仙草就免費續仙草，還有手炒糖水和黑糖冰沙也能續到飽，因此時常客滿。糖水部份不僅有黑糖冰沙、豆漿加冰沙等選擇，還能加20元換成綠豆冰沙或芋頭冰沙，消暑超滿足。

圖／IG@pei._.eat授權
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除了免費續外，配料也沒在馬虎，紅豆綠豆、珍珠粉粿、芋圓湯圓都點得到，饕客特別推薦綿密芋泥、Q彈湯圓和芋圓，份量大給料不手軟，直接放入高CP值甜品店清單。實查網友評價，「本來貪圖可以吃到飽，沒想到吃了一碗就超飽」、「料給得很多，豆花也不怕你吃」、「完全會再二訪的店」。

圖／浮玉齋粉絲頁
圖／浮玉齋粉絲頁

浮玉齋

地址：新竹縣竹北市勝利五路246號

營業時間：12:00-20:30（週六公休）

粉絲專頁：https://reurl.cc/bVj0nv

圖／浮玉齋粉絲頁
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CP值 冰沙 吃到飽 文青 新竹美食 湯圓 網美 豆花

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