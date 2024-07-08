中原夜市必吃蔥燒包！形似大顆水煎包，內餡像胡椒餅，外帶回家當早餐正合適

大家到中原夜市必吃必買的小吃是什麼呢？Irene每次到中原夜市必買的就是包好甲蔥燒包啦，除了現吃外，還要外帶好幾顆回家當早餐，無論是內餡吃起來像胡椒餅的蔥燒包，還是Q彈淡淡甜味的包皮，都是我們家的愛。

從蔥燒包吃到現在還推出了韭燒包，包皮也走了創意路線，包入各種口味，讓來逛夜市的民眾有更多選擇性。

覺得很特別所以點了一份起司煉乳炸包皮，現炸的炸包皮要等五分鐘左右，站在櫃台前方可看到炸油很清澈乾淨。

炸好後的包皮就像是炸銀絲卷一樣，其實吃起來也很相似，在上頭鋪上一片起司炙燒後，再擠入煉乳，甜鹹的滋味讓人一吃就愛上。建議炸包皮一定要趁熱吃才好吃，外層酥脆內裡蓬鬆，熱量爆表罪惡感十足，但真的很好吃。

像包子又像水煎包的蔥燒包，底下有煎過，吃起來帶有脆度跟香氣，包子皮Q彈，內餡的調味重，除了蔥香味還有濃郁的胡椒辣，就像在吃胡椒餅般的滋味，但搭配包子皮實在很合拍，個人很喜歡就是。

後來才推出的韭燒包，顧名思義就是把蔥換成了韭菜，韭菜味其實也沒到很濃郁，泰瑞表示目測看起來韭燒包的餡比蔥燒包少，沒有放在一起比就不得而知了。

真包皮其實就像饅頭，但底下有煎過，跟饅頭相比包皮吃起來較柔軟，甜甜的單吃就不錯。

像水煎包、胡椒餅綜合體的蔥燒包，味道有別於一般的肉包，適合重口味的朋友，喜歡吃包子皮或饅頭的話就選真包皮。

包好甲蔥燒包 | 粉絲頁

電話：03-436-9095

地址：桃園市中壢區實踐路86號

營業時間：11:30–23:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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