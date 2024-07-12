矗立123年！ 「白沙岬燈塔」造型最優美　全台本島唯一的國定古蹟燈塔

有些美的事物越是了解它，就越對它印象深刻，越是喜愛它。白沙岬燈塔就是其中之一。

白沙岬燈塔位於桃園縣觀音鄉，圓渾光滑的燈塔外觀，看不出它竟然已經矗立123年了。它是由紅磚、石材黏合以糯米拌黑糖石灰，之所以可以屹立不搖，挺過無數地震，就是因為具有雙層同心圓耐震設計的構造。而塔頂平台的牛腿承托、頂蓋的波浪形滴水、入口的羅馬柱式三角拱，又賦予白沙岬燈塔的典雅優美外形。所以如果要說白沙岬燈塔是全台造型最優美的燈塔，是一點也不為過的。

進入白沙岬燈塔園區前，有一條燈塔大道，陳列全台主要燈塔的造型。

白沙岬燈塔的開放時間為週二至週日，4月~10月9:00~18:00；11月~3月9:00~17:00

白沙岬燈塔園區的範圍是全台燈塔中最大的，除了圍牆內的主園區，還有週邊的森林步道。

雖然只是一固小小的水池，卻是全台唯一有景觀水池的燈塔園區。

布魯私心覺得白沙岬燈塔導覽室內的解說，是全台燈塔製作得最詳細的。

由這張解說圖中，可以看出白沙岬燈塔的價值，所以2021年已經升格為國定古蹟。

台灣許多燈塔是鋼筯混凝土建造的，而白沙岬燈塔則是紅磚砌造的，雙層同心圓牆體使結構更穩固。

塔裡的階梯是壓花鑄鐵建造，是燈塔十分精美的部分，可惜無緣進入參觀。

塔基大門是裝飾性質的仿羅馬柱式加上三角門拱，增加燈塔的美觀度。

塔頂是白沙岬燈塔最精彩的部分，頂蓋的小波浪形屋簷，在全台燈塔中絕無僅有。而塔頂平台由12支"牛腿"(托架)承托，則是首次由日本運來的士林所產石建構而成。

參觀完主園區，再到外圍的森林步道走走。

燈塔外圍的森林步道舖設得很好，遮蔭率很高，很值得走走活絡身心。

外圍園區最漂亮的是鐘塔廣場，很有地中海風，廣場裡的建築其實是一間廁所。

通過這道紅色拱橋，可以經由中興路前往草漯沙丘。

由紅色拱橋回望燈塔，這也是海上船隻看到燈塔的模樣。

草漯沙丘

結束白沙岬燈塔行程，不妨再到附近的草漯沙丘走走，可以先到草漯沙丘觀音展示館認識沙丘地質及生態。

展示館一樓展示地質及生態資料，二樓休憩區有冷氣有熱水，超適合沖杯布魯咖啡，以海景佐咖啡，整個十分美好。

草漯沙丘由北方的竹圍漁港向南延伸二十公里，直到大潭工業區。觀音展示館前的沙丘是草漯沙丘最南端的部分。

草漯沙丘比較容易親近的，還有草漯地質公園（即觀音海觀景步道)，入口有一座古樸的紅磚老屋。

由老屋走觀音海步道10分鐘，就可抵達沙丘海濱，步道旁是高大的黃槿綠隧。

觀音海觀景步道終點是一座觀景台，休息吹海風最愜意。

草漯海濱的主要景觀就是沙丘和風車，都讓人感到自己渺小。布魯到此也結束草漯沙丘的行程，繼續向南而去。

白沙岬燈塔資訊

位置：桃園市觀音區光明路216號

興建年代：1901年啟用，1946年修復

燈塔諸元：塔高27.7M/ 燈高36.6M/ 公稱光程白光25.7浬、紅光22.6哩

特色：台灣第一座採用士林產石料建造的燈塔、保存最完整的日治時期燈塔、台灣現存唯一使用紅磚與石頭建造而成的燈塔、本島唯一國定古蹟燈塔

收費：免費

開放時間：週二至週日，4月~10月9:00~18:00；11月~3月9:00~17:00

交通資料：

自行開車：直接導航"白沙岬燈塔"，園區前有小車停車場。

大眾運輸：於桃園客運中壢站搭乘505濱海觀光公車，至白沙岬燈塔站下車，由中興路入口走100公尺到燈塔園區。本路線假日8:00~17:00整點發車。

順遊景點：草漯沙丘觀音展示館、草漯沙丘地質公園(觀音海觀景步道)。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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