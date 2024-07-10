內用醋飯、湯品免費加！桃園中壢「鮨立手作壽司丼飯」隱藏版日式料理小店

瑋瑋＊美食萬歲／ 文、圖／瑋瑋

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桃園中壢美食「鮨立手作壽司丼飯」，隱藏版的生魚片丼飯專賣店，內用可以免費加湯加飯超佛心啦！店內只有少少六個座位，只有一個師傅要忙內場和外場，人力不足請多擔待，遇到用餐時間則需要排隊耐心等待喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

這間「鮨立手作壽司丼飯」是隱藏版的生魚片丼飯專賣店，比較靠近的停車場是「Times 中壢中豐路停車場」「中壢大時鐘地下停車場」，建議騎車前來會比較方便

店內只有六個位置，不提供訂位服務，只能現場候位，到現場需要填寫候位表，人數到齊方可入座，過號不保留位置喔！

【鮨立手作壽司丼飯｜完整菜單MENU】

這是「鮨立手作壽司丼飯」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【鮨立手作壽司丼飯｜店內環境】

店裡的透明櫥窗內擺放著生魚片，食材保存新鮮，廚房檯面的環境也維持得很乾淨！

店內座位數不多，就只有六個位置，沒有提供兒童椅，且空間不大，不太適合帶小朋友來用餐。

座位前方有鉤子可以放包包，牆面上也有鉤子可以掛外套。

內用提供免費熱茶供自行取用！

我們當天坐在吧檯旁邊，剛好可以看到老闆製作餐點的過程，整個店裡就只有老闆一個人忙進忙出，內場和外場都需要兼顧，所以會需要花比較多時間等候，還請大家多擔待！

現做的生魚片丼飯就是讚，而且內用還可以免費加醋飯和味噌湯，誠意十足！

【鮨立手作壽司丼飯｜澎湃的生魚片丼飯】

我們這天點了兩碗生魚片丼飯、兩個手捲！店家還有附免費的味噌湯！這樣點就可以吃很飽了！

味噌湯裡面居然有滿滿的魚肉和蝦頭，而且就連續加的湯都有給魚肉耶，超級讚的！

手卷端上桌後就要馬上吃，不然海苔很快就會變軟，口感就沒那麼好了喔！

基本款的蘆筍蝦手卷，裡面有滿滿的苜蓿芽和高麗菜絲，口感很清爽！

蟹膏手卷上面擠上了滿滿的蟹膏，味道很濃郁，一口吃下蟹膏的味道會在嘴裡爆開呢！

來到「鮨立手作壽司丼飯」用餐，當然不能錯過他們招牌的丼飯啊！想吃什麼丼飯自己點，我們點了一款生魚片的，一款是炙燒的，兩種是完全不同的風味唷！

【綜合炙燒海鮮丼飯390元】

這天比較想吃炙燒的生魚片，就點了綜合炙燒海鮮丼飯！如果不太敢吃生食的朋友，就可以考慮炙燒系列喔，我覺得炙燒系列也挺好吃的呢

綜合炙燒海鮮的內容物有海鱺、鮭魚、旗魚、鮪魚、干貝、星鰻、比目魚鰭邊、赤蝦、鮭魚卵！一次可以吃到九種食材，超級澎派的啦！

【小資綜合丼360元】

這款「小資綜合丼」肯定是店裡最熱賣的品項，因為這一款生魚片丼飯也是一次可以吃到多種食材！CP值最高！

這天點的「小資綜合丼」內容物有海鱺、旗魚、鮭魚、鮪魚、章魚、比目魚鰭邊、赤蝦、鮭魚卵！一次可以吃到八種品項，食材也都很新鮮，很值得一吃唷！

鮨立手作壽司丼飯

地址：桃園市中壢區中山路293號

電話：無營業用電話

營業時間：12:00-14:00,17:00-20:30（每週一,週二公休）

官方臉書：點我看店家粉絲團

文章來源：瑋瑋＊美食萬歲 FB：瑋瑋 美食萬歲

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