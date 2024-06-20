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清燉才更講究！最美庭園風「玻璃豪宅牛肉麵館」也有豆花吃到飽 饕客加碼一吃法味道超絕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁、摘自Google地圖 網友Rita Chu和YU JU分享
圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁、摘自Google地圖 網友Rita Chu和YU JU分享

豆花吃到飽牛肉麵店＋1！牛肉麵店吹起豆花吃到飽的風氣，主打豪宅裡吃牛肉麵的「大鼎夏荷牛肉麵館」除了各式麵食吸引饕客聞香而來外，內用免費的豆花吃到飽更是深受歡迎，甜度適中的糖水不馬虎，還有老饕獨創新吃法，沒想到竟意外好吃一定要嘗試！

圖／摘自Google地圖 網友范字遠分享
圖／摘自Google地圖 網友范字遠分享

圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁
圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁

位在苗栗苑裡的知名牛肉麵館「大鼎夏荷牛肉麵館」以庭園風豪宅美食牛肉麵為人所知，整家店有如水上玻璃屋，周圍的清澈池塘裡還有鯉魚悠游，看起來十分豪華且愜意。除了吸睛的硬裝外，店內的各式麵食也擁有不少忠實顧客，有別於常見的紅燒湯頭，大鼎夏荷主推「清燉牛肉麵」，牛肉大塊且入味，湯頭順口不會過於清淡，而喜歡重口味則有「川味牛雜麵」的選擇，辣度剛好不嗆還夠味。

圖／摘自Google地圖 網友YU JU分享
圖／摘自Google地圖 網友YU JU分享

不僅有味道好的麵食，內用無限供應的豆花也是不少人探店開吃的目標，可依個人喜好加糖水，豆花質地綿密吃得到香氣，正好適合吃完麵當作甜點解解膩，另外也有饕客推薦在豆花中淋上川味牛肉湯，變身鹹口味也很搭，一口驚豔。

圖／摘自Google地圖 網友YU JU分享
圖／摘自Google地圖 網友YU JU分享

此外，吃飽喝足還能到庭院中走走消食，適逢荷花綻放期還能拍拍照一賞美麗荷花池喔。

圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁
圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁

圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁
圖／大鼎夏荷牛肉麵館粉絲頁

大鼎夏荷牛肉麵館

地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號

營業時間：週二至五11:00-14:00；週六日10:45-14:30、17:00-20:00（週一公休）

內用低消：每人150元

粉絲專頁：https://reurl.cc/YE5ORL

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