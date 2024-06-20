清燉才更講究！最美庭園風「玻璃豪宅牛肉麵館」也有豆花吃到飽 饕客加碼一吃法味道超絕
有豆花吃到飽的牛肉麵店＋1！牛肉麵店吹起豆花吃到飽的風氣，主打豪宅裡吃牛肉麵的「大鼎夏荷牛肉麵館」除了各式麵食吸引饕客聞香而來外，內用免費的豆花吃到飽更是深受歡迎，甜度適中的糖水不馬虎，還有老饕獨創新吃法，沒想到竟意外好吃一定要嘗試！
位在苗栗苑裡的知名牛肉麵館「大鼎夏荷牛肉麵館」以庭園風豪宅美食牛肉麵為人所知，整家店有如水上玻璃屋，周圍的清澈池塘裡還有鯉魚悠游，看起來十分豪華且愜意。除了吸睛的硬裝外，店內的各式麵食也擁有不少忠實顧客，有別於常見的紅燒湯頭，大鼎夏荷主推「清燉牛肉麵」，牛肉大塊且入味，湯頭順口不會過於清淡，而喜歡重口味則有「川味牛雜麵」的選擇，辣度剛好不嗆還夠味。
不僅有味道好的麵食，內用無限供應的豆花也是不少人探店開吃的目標，可依個人喜好加糖水，豆花質地綿密吃得到香氣，正好適合吃完麵當作甜點解解膩，另外也有饕客推薦在豆花中淋上川味牛肉湯，變身鹹口味也很搭，一口驚豔。
此外，吃飽喝足還能到庭院中走走消食，適逢荷花綻放期還能拍拍照一賞美麗荷花池喔。
大鼎夏荷牛肉麵館
地址：苗栗縣苑裡鎮四鄰35-1號
營業時間：週二至五11:00-14:00；週六日10:45-14:30、17:00-20:00（週一公休）
內用低消：每人150元
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言