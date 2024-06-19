中壢最新打卡點！日式老宅「中平路故事館」舉辦「緩緩個展」必看

中壢市近期成為一個熱門的拍照打卡地點，尤其是附近的「中平路故事館」，這座日式老宅，原先是公務員宿舍，如今經過重新裝修，依然保留了其獨特的日式風格，吸引了大量遊客前來參觀打卡，同時近期舉辦藝術家「緩緩」的個展，更增添新潮藝術的氛圍，一定要看看！

圖／取自中平路故事館官方Instagram

此次中平路故事館與橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」的簽約藝術家黃祈霖（藝名「緩緩」）合作，推出了以復古與創新為主題的個人特展，近日也成為IG上熱門的打卡地點。

圖／取自中平路故事館官方Instagram

藝術家「緩緩」的創作理念：慢下來思考生活

藝術家黃祈霖自名「緩緩」，畢業於國立東華大學藝術與設計學系。他的名字源自於他對自己作為一個緩慢思考的藝術創作者的期許。在這個快速運轉的社會中，「緩緩」認為人們應該慢下來，思考並享受不同的挑戰。他主要使用壓克力彩創作，緩緩創作的怪物角色，給人一種活潑開朗的能量，能感受滿滿顏彩世界的精彩。

圖／取自中平路故事館官方Instagram

緩緩個展：體驗緩緩的藝術世界

「緩緩」此次的展覽將持續至8月14日，免費對外開放。展覽的主視覺運用了光譜的概念，表達生活中的過程和結果的重要性。緩緩希望透過疊影手法讓作品看起來像是會動的，表達生活中的各種動態與變化。

圖／取自中平路故事館官方Instagram

圖／取自中平路故事館官方Instagram

此外還有主題拍貼區，展示了緩緩視覺玻璃貼，大量光譜呈現的顏彩風貌怎麼拍都好看，而這些設計讓觀眾感受畫面的倉促感，然後再慢慢進入緩緩的藝術世界，很適合大小朋友一起來參觀，趕快抓緊時間邀朋友一起去吧！