快訊

陳妍希爆婚變後首現身 網友一看驚呼「臉部浮腫像哭過」

大雨狂炸北市！松山機場暫停地面作業 部分航班延誤

陸發布懲治台獨分子意見 發布日起施行

週日才營業的封街夜市！苗栗後龍夜市美食推薦，華麗變身的地瓜球、超級吸睛的噴泉滷味

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

苗栗美食之「後龍夜市」是傳統的封街夜市，每週只營業週日一天。從吃喝玩樂到生活雜物全都有，匯集了超過500家攤販，每到週日這裡人潮洶湧、越夜越熱鬧。夜市裡並沒有特別設置公廁，唯一的廁所在順天宮，附近的道路都有白線可以停車，夜市在今年五月已經正式就地合法化。期間限定的後龍夜市，就跟著我們一起看看有那些熱門的苗栗美食吧！

苗栗美食：後龍夜市美食

番東地瓜

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

地瓜球大進化了！！這次華麗變身成令人驚豔的樣貌，要來強勢攻佔你的味蕾。番東地瓜球淋醬盒裝系列，看的就讓人口水直流，煉上黑脆花、焦糖肉桂可可、海苔肉鬆美乃滋、草莓榛果巧克力，有鹹也有甜每種都想試試看。另外也有地瓜薯條、鹽酥芋頭條，雖然熱量破表但是真的很好吃，逛後龍夜市一定要來嘗鮮呦 ～

酥皮春捲

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

身為春捲愛好者絕對不能沒吃過酥皮春捲，內餡包滿高麗菜、豆芽菜、酸菜、玉米、香菜、豆干絲、肉鬆、花生粉等配料，老闆不手軟的包好滿滿一大捲，煎至金黃酥脆的模樣特別誘人。煎到恰恰的古早味春捲，比起潤餅多了種油煎後的香氣，每次總是吸引超多排隊人潮，建議一次多買幾個以免後悔。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

泰胖。行動餐車。泰式小吃

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

很有自我堅持的老闆，開著行動餐車提供美味的泰式料理。泰胖的打拋醬，是選用新鮮辣椒、蒜頭、十幾種香料和泰國調味料，不加鹽跟味精，所有滋味都來自天然，濃烈的香氣讓人胃口大開。加上一顆泰式煎蛋，再來杯甜甜的泰奶，哇！太過癮了，難怪才營業一年已經有不少死忠粉絲，建議可以用line預定以免等待太久。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

老拌香噴牛三寶

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

老拌香噴牛三寶，將食材放入如噴泉般不斷湧上的滷汁裡再次川燙，讓人耳目一新的噴泉式滷味十分吸睛。以牛三寶牛肉、牛筋、牛肚為主角，再加百頁豆腐和米血，拌入用十多種中藥燉煮的獨家醬汁和手炒酸菜，喜歡吃辣的人加點店家秘製的椒麻醬，味道層次豐富、香氣撲鼻，還可以加購烤麩、王子麵、冬粉等更有飽足感。

大嬸婆．土蠔吃一口．蚵蛋燒

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

當鍋蓋打開的那一刻，撲面而來的香氣，黃燦燦的蛋燒上躺著胖嘟嘟的蚵仔，真的瞬間就被饞哭了。大嬸婆．土蠔吃一口．蚵蛋烧，採用生蠔級的東石牛奶蚵、雞蛋+鴨蛋的全蛋液再加上特製的醬油膏、胡椒，雖然長得有點像章魚燒，實際上滋味可是大不相同！蛋香包裹著海鮮香氣，趁熱吃一口，QQ嫩嫩超好吃。

劉家幫豆乳雞翅

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

只賣四種炸物的劉家幫豆乳雞翅，簡單的菜單上有豆乳雞翅、無骨香酥腿排、雞脖子和七里香。雞肉用特製豆乳醬醃漬得很入味,再油炸到焦黃香酥,裡面的雞肉很軟嫩,帶著微甜的豆乳香,加辣後鹹辣香氣十足,雞翅處理的很好沒有腥味、腿排多汁鮮嫩、七里香不肥不腥，豆乳香氣在口中縈繞，超級涮嘴。

重慶華麻辣燙

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

傳承自四川重慶姥姥的祖傳秘方，湯底由雞大骨及花椒等十多種中藥材熬製而成，風味十分迷人，所有產品都不含牛製品，不使用高湯粉，受到許多饕客的青睞。重慶華麻辣燙有麻辣臭豆腐、麻辣鴨血、大腸、豆皮、丸餃、蔬菜及麵類等等，無辣不歡的朋友，建議點中辣以上，吃上一碗絕對讓您大大滿足。

微豆豆花

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

微豆豆花是蠻多人的夜市甜品口袋名單，人氣商品芋圓綜合奶油嫩豆花，裡面有珍珠、薏仁、紅豆、花生、綠豆、大豆、芋圓，一碗就能吃到他們所有的配料。芋圓、珍珠很Q彈，店家特製的無糖奶油，讓整碗豆花瀰漫著淡淡的奶香，也更加滑順，湯頭和甜度都能調整，大吃大喝後來一碗，剛好為美食之旅來個完美的收尾。

圖 /ReadyGo
圖 /ReadyGo

夜市地址：苗栗縣後龍鎮南龍街與信義街

營業時間：每週日16：00–23：00

大眾運輸：後龍車站步行約5分鐘

自行開車：Google導航「後龍夜市」

延伸閱讀>>台南深夜咖啡廳｜中西區咖啡廳「今天啥款」融合馬來西亞元素的可愛空間

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

地瓜 夜市美食 苗栗美食 豆花

延伸閱讀

微型車站打造觀光新亮點 苗栗後龍爭取在清海宮設站

新北只有這家！超低160元火鍋再享「自助吧壽喜燒飯、王子麵無限爽吃」

鍾東錦率團南韓考察現代汽車氫能研發 「不管黃仁勳是否設廠…都應準備」

苗栗高鐵產專區11年流標41次 縣府擬增住宅區以利標售

相關新聞

週日才營業的封街夜市！苗栗後龍夜市美食推薦，華麗變身的地瓜球、超級吸睛的噴泉滷味

苗栗美食之「後龍夜市」是傳統的封街夜市，每週只營業週日一天。從吃喝玩樂到生活雜物全都有，匯集了超過500家攤販，每到週日這裡人潮洶湧、越夜越熱鬧。夜市裡並沒有特別設置公廁，唯一的廁所在順天宮，附近的道路都有白線可以停車，夜市在今年五月已經正式就地合法化。期間限定的後龍夜市，就跟著我們一起看看有那些熱門的苗栗美食吧！

清燉才更講究！最美庭園風「玻璃豪宅牛肉麵館」也有豆花吃到飽 饕客加碼一吃法味道超絕

有豆花吃到飽的牛肉麵店＋1！牛肉麵店吹起豆花吃到飽的風氣，主打豪宅裡吃牛肉麵的「大鼎夏荷牛肉麵館」除了各式麵食吸引饕客聞香而來外，內用免費的豆花吃到飽更是深受歡迎，還有老饕獨創新吃法，...

開業10年每週只賣三天！藏在山頭的「柴燒麵包」 想吃記得先預訂

udn走跳美食／艾瑪 藏在山頭這間香草田園柴燒麵包！停好車要走一小段斜坡才會到，香草田園沒招牌藏在三合院紅磚古厝裡，真的很像來到阿嬤家，附設專屬停車場，離頭份市區約5分鐘車程，就能站在山頭居

中壢最新打卡點！日式老宅「中平路故事館」舉辦「緩緩個展」必看

中壢市近期成為一個熱門的拍照打卡地點，尤其是附近的「中平路故事館」，這座日式老宅，原先是公務員宿舍，如今經過重新裝修，依然保留了其獨特的日式風格，吸引了大量遊客前來參觀打卡，同時近期舉辦藝術家「緩緩」的個展，更增添新潮藝術的氛圍，一定要看看！

新竹很難吃...得到的炒飯搬家囉！ 爆炸多魚卵炒飯卡滋卡滋卜卜脆、酒香忘憂加蒜加蔥一吃不會忘

udn走跳美食／踢小米 真的很難吃得到的米舖炒飯麵搬家囉！店面最早從民生路起家，最近搬到大成街去了！真的是孟母三遷，喜歡老台味炒飯的朋友們趕快來回味一下吧～ 「米舖 很難吃の麵飯」是小

2024新竹首檔「寵物展」限時免費取票！1人取票4人同行，飼料潔牙抓板統統有

有毛小孩的讀者看過來！2024年度寵物盛會，新竹夏季首檔寵物展「新竹寵物用品暨服務展」將於6月28日至7月1日在新竹縣體育館熱鬧舉行。本次展會限量免費索票，1人索票可攜帶4人同行，讓所有毛孩和主人一起享受這個夏日派對。活動現場匯集了眾多寵物國際知名品牌，展示各種2024年最新的寵物產品，讓狗狗貓貓的必備好物一次搜羅齊全吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。