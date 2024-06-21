週日才營業的封街夜市！苗栗後龍夜市美食推薦，華麗變身的地瓜球、超級吸睛的噴泉滷味

苗栗美食之「後龍夜市」是傳統的封街夜市，每週只營業週日一天。從吃喝玩樂到生活雜物全都有，匯集了超過500家攤販，每到週日這裡人潮洶湧、越夜越熱鬧。夜市裡並沒有特別設置公廁，唯一的廁所在順天宮，附近的道路都有白線可以停車，夜市在今年五月已經正式就地合法化。期間限定的後龍夜市，就跟著我們一起看看有那些熱門的苗栗美食吧！

苗栗美食：後龍夜市美食

番東地瓜球

圖 /ReadyGo

地瓜球大進化了！！這次華麗變身成令人驚豔的樣貌，要來強勢攻佔你的味蕾。番東地瓜球淋醬盒裝系列，看的就讓人口水直流，煉上黑脆花、焦糖肉桂可可、海苔肉鬆美乃滋、草莓榛果巧克力，有鹹也有甜每種都想試試看。另外也有地瓜薯條、鹽酥芋頭條，雖然熱量破表但是真的很好吃，逛後龍夜市一定要來嘗鮮呦 ～

酥皮春捲

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身為春捲愛好者絕對不能沒吃過酥皮春捲，內餡包滿高麗菜、豆芽菜、酸菜、玉米、香菜、豆干絲、肉鬆、花生粉等配料，老闆不手軟的包好滿滿一大捲，煎至金黃酥脆的模樣特別誘人。煎到恰恰的古早味春捲，比起潤餅多了種油煎後的香氣，每次總是吸引超多排隊人潮，建議一次多買幾個以免後悔。

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泰胖。行動餐車。泰式小吃

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很有自我堅持的老闆，開著行動餐車提供美味的泰式料理。泰胖的打拋醬，是選用新鮮辣椒、蒜頭、十幾種香料和泰國調味料，不加鹽跟味精，所有滋味都來自天然，濃烈的香氣讓人胃口大開。加上一顆泰式煎蛋，再來杯甜甜的泰奶，哇！太過癮了，難怪才營業一年已經有不少死忠粉絲，建議可以用line預定以免等待太久。

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老拌香噴牛三寶

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老拌香噴牛三寶，將食材放入如噴泉般不斷湧上的滷汁裡再次川燙，讓人耳目一新的噴泉式滷味十分吸睛。以牛三寶牛肉、牛筋、牛肚為主角，再加百頁豆腐和米血，拌入用十多種中藥燉煮的獨家醬汁和手炒酸菜，喜歡吃辣的人加點店家秘製的椒麻醬，味道層次豐富、香氣撲鼻，還可以加購烤麩、王子麵、冬粉等更有飽足感。

大嬸婆．土蠔吃一口．蚵蛋燒

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當鍋蓋打開的那一刻，撲面而來的香氣，黃燦燦的蛋燒上躺著胖嘟嘟的蚵仔，真的瞬間就被饞哭了。大嬸婆．土蠔吃一口．蚵蛋烧，採用生蠔級的東石牛奶蚵、雞蛋+鴨蛋的全蛋液再加上特製的醬油膏、胡椒，雖然長得有點像章魚燒，實際上滋味可是大不相同！蛋香包裹著海鮮香氣，趁熱吃一口，QQ嫩嫩超好吃。

劉家幫豆乳雞翅

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只賣四種炸物的劉家幫豆乳雞翅，簡單的菜單上有豆乳雞翅、無骨香酥腿排、雞脖子和七里香。雞肉用特製豆乳醬醃漬得很入味,再油炸到焦黃香酥,裡面的雞肉很軟嫩,帶著微甜的豆乳香,加辣後鹹辣香氣十足,雞翅處理的很好沒有腥味、腿排多汁鮮嫩、七里香不肥不腥，豆乳香氣在口中縈繞，超級涮嘴。

重慶華麻辣燙

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傳承自四川重慶姥姥的祖傳秘方，湯底由雞大骨及花椒等十多種中藥材熬製而成，風味十分迷人，所有產品都不含牛製品，不使用高湯粉，受到許多饕客的青睞。重慶華麻辣燙有麻辣臭豆腐、麻辣鴨血、大腸、豆皮、丸餃、蔬菜及麵類等等，無辣不歡的朋友，建議點中辣以上，吃上一碗絕對讓您大大滿足。

微豆豆花

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微豆豆花是蠻多人的夜市甜品口袋名單，人氣商品芋圓綜合奶油嫩豆花，裡面有珍珠、薏仁、紅豆、花生、綠豆、大豆、芋圓，一碗就能吃到他們所有的配料。芋圓、珍珠很Q彈，店家特製的無糖奶油，讓整碗豆花瀰漫著淡淡的奶香，也更加滑順，湯頭和甜度都能調整，大吃大喝後來一碗，剛好為美食之旅來個完美的收尾。

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夜市地址：苗栗縣後龍鎮南龍街與信義街

營業時間：每週日16：00–23：00

大眾運輸：後龍車站步行約5分鐘

自行開車：Google導航「後龍夜市」

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