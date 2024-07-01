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小鎮內也有法式風格甜點！早到搶座位，手作甜點精緻好吃，推薦必點「法式布丁塔」

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳美食／Mika出走美食日誌

純樸苑裡小鎮內開了一家充滿鄉村浪漫的法式風格甜點，精緻美味，而且生意超好，大家真的很懂吃！這家的甜點不輸日本，奶油也是香甜不膩口，很爽口的那種，其中讓我們整桌人都驚艷的就是法式布丁塔，香草布丁卡士達切開還很流呢～餅乾偏硬脆，搭配起來很多層次，真的夭壽好吃。

位在苑裡的中正路一段80巷與中正路一段轉角處，開車的話要尋找附近路邊白線皆可停放，距離苑裡車站開車大約4分鐘，走路大約17分鐘左右，火車站周邊也有youbike可以租借。

主視覺就是這個雙落地窗，雖然位於連棟別墅中，還是顯得特別有歐式氛圍。

裡面是清新柔和 現代簡約風格。

最華麗的大概就這個C位了，如果不是一早來的話，這位子應該跟演唱會搖滾區一樣難搶。

平常除了內用客人以外，我看也不少人來外帶。

對寶寶也很友善的一家甜點店。

裏房甜點 Leevan Pâtisserie｜MENU

甜點都是當日現做，旁邊就是烘焙室。內用低消為每人一品項，假日滿位用餐限時90分鐘。請勿外食/寵物只能在戶外區活動。菜單有咖啡、飲品、手作甜點等，手作甜點都是當日製作數量有限，價格落在$60~$200之間。

因為蛋糕都是當日現做，每日品項都不一樣，會根據當季水果做調整，也有經典常賣款，例如法式布丁塔。

這裡的甜點其實很日式，精緻小巧可愛，賣相超好。

飲料部分就中規中矩。

不過點壺熱茶感覺很划算，杯子裡面還有水果。

葡萄伯爵鮮奶油蛋糕

對我來說，蛋糕最重要的是奶油，其次是蛋糕體，這家的奶油就跟日本常吃的一樣清爽不膩口，多吃也不覺得負擔，外觀部分裹上一層厚實的伯爵茶卡士達，茶香滑潤，讓口感更多層次，綠葡萄搭配蓬鬆軟綿帶點濕潤的戚風蛋糕，簡直完美。

台灣蜜桃鮮奶油蛋糕

特別強調嚴選台灣蜜桃，這成本不低喔。並以香草戚風、香草鮮奶油搭配製作，香甜多汁又鮮甜美味。這家戚風蛋糕是真的好吃，蓬鬆軟綿，濕潤度也很剛好。

法式布丁塔

這真的本日最好吃，第一名！焦糖醬與香草布丁內餡搭配，當然外面那一層硬脆餅乾也是大功臣。

硬要切開時還挺費力的，這硬脆餅乾又香又脆口，喜歡。

裡面的卡士達布丁餡下面還有苦甜焦糖醬平衡一下味覺，香甜不膩口，加上很流的卡士達內餡，真的好好吃，尤其搭配硬脆餅乾更讚。這家在甜點部分真的很夠水準，飲料我推薦無糖熱茶系列，搭配甜點很解膩。

裏房甜點 Leevan Pâtisserie

地址：苗栗縣苑裡鎮中正路一段80巷3號

電話：037 866772

時間：12:00–18:30｜每週二、三公休

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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