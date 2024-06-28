桃園中壢新地標！全新打造「桃園版華山」集結展覽、市集、美食的文創園區

桃園又有新景點囉！原本的桃園中原營區現改造為中原文創園區，集結展覽、市集、美食等多樣化活動，期望打造成「桃園版華山」，成為桃園中壢新地標。

中原文創園區設有免費停車場，停車場不小，可容納不少車輛，不過假日前往依舊一位難尋，若不想等可以停到附近的收費停車場Times，只是Times的出入口斜板設置不佳，期望能改善。

原本是中原營區，所以可見不少精神標語。

中原文創園區原本作為國防部聯合後勤司令部接受美援物資的主要倉儲區，因此可看到倉庫群，目前有10棟，將作為展覽用。

好天氣一眼望去蠻舒服的，中間還有植披。

有幾棟倉庫有展覽，不是每棟都有，整體來說仍是偏少，不過館內都有冷氣開放，一走進來就很涼爽。

微型創作很有意思。

戶外市集不少，生活用品、小吃美食應有盡有。

連相機、錄影機都有。

生意難做，買了就能跟他一起合照喔！

現場還可以DIY自己做多肉植物。

來訪時巧遇多肉市集，滿滿的多肉植物，喜歡多肉植物的朋友剛好可以選購。

小孩直接在中間的草地上玩起了足球。

坐下來休息聽個美妙樂曲也沒問題。

中原文創園區的藝文演出、展覽不夠豐富，期望之後能越來越多，會比較吸引人，目前就手創市集比較好逛一點，少了市集應該會很空虛，希望之後的園區能越來越充實。

中原文創園區 | 官網

電話：03-433-3833

地址：桃園市中壢區忠仁路33號

營業時間：10:00~18:00 (週一休)

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」