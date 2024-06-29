啤酒鴨、黃燜雞、羊肉爐超下飯！在新竹一個人也可以吃來自廣西砂鍋煲菜

竹北明秀桂林米粉隱藏著非常道地的柳州螺獅粉。老闆娘是來自桂林的姑娘，將家鄉美食發揚光大，帶給更多人享用～

這裡有少見的脆皮燒肉螺獅粉，老闆娘手工製成的脆皮燒肉相當受歡迎！原來有開放單點，後來實在供不應求，不開放給客人單點，只限搭配螺獅粉了。不吃辣的朋友在這裡也可以享用酸辣粉的美味喔！

近期老闆娘推出一個人也可以吃的砂鍋煲，真的太美味了，不得不跟大家分享一下，快跟著小米一起看看吧。

明秀桂林米粉位置及停車方式

明秀桂林米粉位於光明二街84巷內，靠近光明一路的停十五停車場。店家招牌不明顯，所以很容易錯過～

明秀桂林米粉環境介紹

店內是傳統小吃店的格局，有2人方桌也有大圓桌。

明秀桂林米粉菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！菜單改版後，切粉已經沒有提供了。

螺絲粉有牛肉、叉燒、豬肝等多種口味，不吃辣的朋友可以選米線、米干或米粉。砂鍋煲有啤酒鴨、黃燜雞、香辣魷魚等10多種口味可以選擇，一個人就可以享用。也可以點一份砂鍋煲，再點個螺絲粉、米粉，多人分享也不錯喔！

調味料和餐具就自行取用啦！如果是點辣味麵類的朋友，基本上不用再另外加辣了，因為湯頭本身就辣香十足喔。

店內還有一些規則，給大家參考喔～

米粉、米線、切粉和米干的差別，也都可以參考牆上的圖片。

最近因為南部缺水的關係，螺絲很多空殼，店家暫時不贈送炒螺。小米覺得有點可惜，只好等南部水情穩定，再來嚐嚐有加上炒螺的螺絲粉喔。

明秀桂林米粉用餐心得分享

來開動吧！小米之前吃過螺絲粉後就愛上了，也回訪多次，最近推出一人份的砂鍋煲，小米當然要趕緊來嚐看看啦。今天實現了砂鍋煲自由，號召了一群朋友來吃，一人一鍋吃得超過癮。

羊肉煲 (350元)有小米小時候吃到港式羊肉爐的口味。羊肉帶皮、份量很多，燉煮很入味，加上冬粉、豆腐、蔥花等配料。

羊肉皮很Q，肉質又嫩又肥，加上鹹甜醬汁超下飯～記得跟老闆娘加點白飯喔。

底下的豆腐、冬粉不要浪費，吸飽醬汁超對味的。

豬肚煲 (200元)很合小米的胃，燉煮非常嫩，有爽Q口感和甜味，也是超下飯的角色。

這是老闆娘的拿手絕活菜啤酒鴨 (250元)，平常吃啤酒鴨都要點一大鍋，在這裡一人份小鍋只要250元。一個人享用可以點白飯搭配著吃，多人聚餐可以點一鍋分食～

鴨肉燉煮很入味，帶有啤酒香和甜味，搭配特色醬料下飯又下酒。

小米光白飯就不知道吃好幾碗了。

現在流行的黃燜雞 (250元)這裡也吃得到，也是超下飯的角色。

喜歡吃海鮮的朋友可以點魷魚煲 (250元)，冬粉吸附魷魚甜味超讚的。

川燙雞(價格洽詢店家)，提前預訂才有喔！

使用土雞、紅棗、枸杞、淮山等食材熬煮，湯頭清甜好喝，很適合小朋友或長輩喝。

涼拌雞爪 (100元/份) 因為老闆娘知道小米愛吃，有多給一些。皮很Q，酸酸辣辣的很解膩，也是很棒的下酒菜。

今天喝個不醉不歸～

吃砂鍋煲叫上一群好友一起吃就是爽！

(以下是之前食記分享)

小米跟小彤已經來訪兩次了，因為第一次太晚來沒吃到燒肉，所以第二天又跑來吃了。

燒肉螺絲粉 (220元)是必點的，燒肉可是老闆娘花費多道工序製作的喔。現在可以單點囉～ 150元一份！

小米第一次來的時候以為小辣沒有很辣，不過他們的小辣基本上等於大辣，連常吃辣的小米都吃到變香腸嘴了。老闆說其實原味的湯頭本身就有一些辣度，不吃太辣的朋友，點餐時記得不需要另外勾選辣度囉。

老闆娘特製的燒肉真的太好吃了，肥瘦相間的五花肉烘烤後相當脆皮，加上油脂甘甜，比市面上許多脆皮燒肉都來得好吃。吃的時候還會有卡滋卡滋的聲音，真的很過癮～

使用石螺熬煮而成的湯頭，加上酸筍、木耳、油炸豆皮、青菜等配料，酸爽帶勁非常夠味，還有淡淡的鮮甜滋味喔。

湯頭加入泡椒(酸醃的辣椒)，所以特別酸辣開胃。

Q彈帶有嚼勁的米線，吸附湯頭後越吃越香喔。

這是不辣的綜合米干 (80元)，我們選的是切粉，有豬肝、肉片、半熟蛋和青菜等配料。湯頭特別加入炒過的洋蔥增添甘甜風味～

切粉類似米干和河粉的口感，帶有嚼勁。

豬肝和肉片都很鮮甜軟嫩喔。

以下是我們第一次吃的時候點的酸辣粉和酸辣牛腩米粉，點的都是小辣，以為不會很辣，結果辣得很過癮，小米都快變香腸嘴了。建議不吃太辣的朋友點原味就可以，很會吃辣的朋友再點小辣就可以。

招牌螺絲粉/切粉 (140元)，配料真的很豐富，有酸筍、木耳、油炸豆皮、青菜、荷包蛋等配料，加上酸爽有勁的湯頭超夠味的。

酸辣牛腩米線 (120元)湯頭酸V帶甜挺不錯喝的，而且酸V風味會減緩一點辣度。小米提醒可以吃很辣的朋友再點小辣喔。

以上是我們的心得，明秀桂林米粉讓我們很驚艷，螺絲粉湯頭酸辣鮮美超夠味，搭配手工自製脆皮燒肉，是非常開胃的麵食喔！

明秀桂林米粉

地址：新竹縣竹北市光明二街84巷40號

電話：0966 898 218

營業時間：11:00–14:00, 17:00–21:00(每月第四周周日公休，節日拜拜固定休)

➡️現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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