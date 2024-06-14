新竹很難吃...得到的炒飯搬家囉！ 爆炸多魚卵炒飯卡滋卡滋卜卜脆、酒香忘憂加蒜加蔥一吃不會忘

真的很難吃得到的米舖炒飯麵搬家囉！店面最早從民生路起家，最近搬到大成街去了！真的是孟母三遷，喜歡老台味炒飯的朋友們趕快來回味一下吧～

「米舖 很難吃の麵飯」是小米的愛店，老闆發揮創意製作多種各具特色的炒飯，像是魚卵翡翠、酒香忘憂、蝦骨仁心、幸福咖哩等口味。還沒吃過的朋友，快跟著小米一起去看看吧。

米舖-很難吃の麵飯位置

米舖-很難吃の麵飯位於大成街，從復興路的南門醫院往前走，左轉大成街就找得到囉。

米舖-很難吃の麵飯環境介紹

店內有兩桌內用座位，以外帶為主。逛街逛累了，來這裡坐下來吃個炒飯挺不錯的。

這是老闆認真在炒飯的背影，從最一開始吃老闆的炒飯到現在，沒八年也有十年了。小米很喜歡酒香忘憂炒飯，每次來都是必點的。

米舖-很難吃の麵飯菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！搬到大成街後，價格有調降耶，老闆說他年紀大了，賺剛剛好就好，所以給客人優惠價。老闆幽默地說自己的炒飯”很難吃”?其實小米覺得是因為只有老闆一個人在炒，所以是”很難吃”得到啦！

各個口味的炒飯取名很特別，大家看名字應該都猜得到是什麼吧！除了炒飯以外，還有炒麵、小菜和湯品。

米舖-很難吃の麵飯用餐心得分享

首推魚卵翡翠炒飯 (135元)不只炒飯時會加入魚卵一起拌炒增加香氣，炒好後上面還會鋪上滿滿魚卵喔！紅澄澄的魚卵光看就好過癮喔～

粒粒分明的米飯Q又有米香，加上蛋香和魚卵生熟兩種不同啵啵的口感，鮮香味十足，愛吃魚卵的朋友一吃就會愛上～而且炒飯都可以加蒜、加辣、加蔥，這一道單純是只有加蔥，因為小米想要享受魚卵的鮮香味。

酒香忘憂炒飯 (85元)是小米每次來必點的，一上桌酒香撲鼻，老饕吃法建議加蔥、加蒜，喜歡吃辣的朋友還可以點小辣喔！

老闆炒功很厲害，粒粒分明的米飯吃起來就是過癮。米飯帶有淡淡紹興酒香，吃起來卻沒有酒味，老闆特別使用較好的豬梅花肉片，吃起來嫩又甜～而且蒜末, 菇菇的香氣與酒香結合，有1+1+1大於3的效果，讓人一口接一口吃不停。

不吃飯的朋友可以點炒麵，牛轉乾坤炒麵 (90元)屬於濕潤的口感，牛肉挺嫩的，麵條吸附沙茶醬汁又香又Q。

最後來碗綜合丸湯 (70元)就完美了！老闆選用的是華品摃丸，有芋頭貢丸、墨魚汁貢丸、雞肉丸、包餡魚丸，一次能吃到四種口味的貢丸只要70元挺划算的。

以上是我們的心得分享，米舖是一家很用心的炒飯店，店面孟母三遷近期搬到大成街，喜愛吃炒飯的朋友推薦給你們！

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米舖-很難吃の麵飯

地址：新竹市東區大成街42號

電話：0933 973 490

營業時間：11:00–14:30, 17:00–20:00 (週四公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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