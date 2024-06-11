2024新竹首檔「寵物展」限時免費取票！1人取票4人同行，飼料潔牙抓板統統有
有毛小孩的讀者看過來！2024年度寵物盛會，新竹夏季首檔寵物展「新竹寵物用品暨服務展」將於6月28日至7月1日在新竹縣體育館熱鬧舉行。本次展會限量免費索票，1人索票可攜帶4人同行，讓所有毛孩和主人一起享受這個夏日派對。活動現場匯集了眾多寵物國際知名品牌，展示各種2024年最新的寵物產品，讓狗狗貓貓的必備好物一次搜羅齊全吧！
2024新竹夏季首檔寵物展閃亮登場，限量免費索票
展會現場將提供乾糧飼料、主副食罐、鮮食零食、營養保健、生活用品、玩具抓板、潔牙護理、美容清潔等多種產品，還有超殺優惠和豐富贈品，讓你買得開心、玩得盡興。此外，現場還設有多項毛孩專屬活動，讓寵物們也能參與其中，度過一個充滿樂趣的夏日吧。
值得一提的是，大會保有活動變更、修改與解釋之權利，所有活動以現場執行為準，詳情請留意官方網站及FB通知。而飼主可攜帶寵物入場，但需留意毛孩動向，建議將寵物置於推車或提籃內，現場服務台亦提供推車租借服務。這次寵物展將是寵物和飼主們不容錯過的年度盛會！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言