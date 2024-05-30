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桃園超強夜間美拍！ 「2024蘆竹炫YA農遊季」6/1嗨翻登場 會眨眼桃金孃小熊、繽紛派對地景科技夢幻登場
桃園超強夜拍美景地來了！「2024蘆竹炫YA農遊季」將於6/1在大古山及坑子溪休閒農業區熱鬧登場，今年特別以夏日繽紛派對為概念，在大古山步道公園以及坑子溪休閒農業區遊客中心，設計夢幻的地景科技燈飾藝術展，還有30梯次農遊小旅行及10梯次食農教育體驗，是親子出遊的好選擇。
「2024蘆竹炫YA農遊季」於福山宮前廣場盛大開幕，一連串活動持續至7/28止，每日點燈時間為晚間6點至10點，以沉浸式的燈飾，透過手機AR技術打造地景科技燈飾藝術展，超過10個主題燈飾布置區，主要燈飾布置於大古山步道公園，夜幕低垂後點亮整座大古山；更規劃「會眨眼的桃金孃小熊」亮點智能燈飾區，於副展區-坑子溪休閒農業區遊客中心展出。
同時加碼一系列特色活動，免費規劃了30梯次農遊小旅行及10梯次食農教育體驗，串聯大古山及坑子溪二大休閒農業區8處特色場域及10種特色農事體驗，包含了山腳鹿場餵鹿喝ㄋㄟㄋㄟ、秀嵋園藝療癒系多肉組盆、紅茶Pizza DIY、左手香手工皂DIY等，讓大家以白天農遊、晚上賞燈的遊程來進行。
於6/1至7/28假日規劃免費農遊接駁車，往返機捷A10站至大古山、坑子溪兩大遊客中心，邀請民眾一起共襄盛舉、體驗蘆竹之美。
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