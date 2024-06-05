拿起魚竿搏魚！ 超鮮海味自撈自煮，體驗一日漁夫生活
【圖／文：行遍天下】
拿起一根根的竹竿，在魚線上綁上竹筴魚當釣餌，這一日，就要跟著藍鯨魚寮的主人陳彥呈，體驗一日漁夫的生活。這片由阿公傳承下來的魚塭，在陳彥呈接手之後融入創新想法，將其塑造成河口生態池，引入純海水，讓魚、蝦、貝類在此生活，形成天然的食物鍊，以友善養殖法養出的龍虎石斑口感及風味俱佳。在他生動的解說之下，可以了解生態池的特色及龍虎斑各部位最適合的吃法。
竹竿博魚是陳彥呈兒時的休閒娛樂，如今成為最令遊客津津樂道的體驗。將魚餌沉入水中，感受到另一頭傳來的拉扯力道，即可奮力拉起釣竿，與龍虎斑來一場拔河比賽，過程中水花四濺、歡笑處處。
接著登場的料理教室中，親手將新竹九降風吹拂而過的米粉與龍虎斑烹調一道飄香四溢的「旬魚米粉湯」吧！將在地黑豬肉及洋蔥、蝦米、香菇煸炒出香味後，加入高湯、米粉、魚肉，湯鮮味美之外，農村的米食文化也蘊藏其中。「龍虎石斑魚排佐和風沙拉」則將小農的新鮮時蔬與香煎魚排結合出清爽好滋味。最後再漫遊水月休閒農業區的「新月沙灘」，優美風光引人流連；「鳳崎落日步道」林蔭處處，寬敞易行，則是欣賞夕陽的絕佳去處。
店家資訊
藍鯨魚寮
地址：新竹縣竹北市西濱路一段69巷51-1號
電話：03-556-5577
FB：藍鯨魚寮
時間：餐廳12:00-14:00、18:00-21:00，體驗10:00-14:00，皆須預約
消費：「水月休閒藍鯨魚寮 x 農村廚房。藍鯨魚寮裡不吃鯨魚」每人1,380元，四人成行請先預約，限週一至五
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