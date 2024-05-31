中壢日式居酒屋推薦！創意滿分「職人級無菜單料理」包你滿意
位於中壢元化路上的【名賀居酒屋】，在當地深耕超過20年，憑藉著老闆對於美食的堅持與用心，與職人團隊共同研發的創意日式無菜單料理，口味深得民眾喜愛，也吸引許多旅客慕名而來。
一進門就有滿滿的日本氣息，店內掛滿著日系燈籠，擺放著日本燒酒及日本公仔增加氛圍感，除了吧檯區跟四人桌外，也有獨立的圓桌包廂區，不論來此約會、聚會、慶生都很合適。
胡麻豆腐
老闆大力推薦的招牌料理─胡麻豆腐！是日式料理的經典冷盤，以店家特調胡麻醬製成，襯托豆腐軟綿滑嫩的口感，濃郁的滋味十分令人驚艷，吃起來卻格外清爽，讓人三兩下就吃得一乾二淨！
來到日式料理餐廳怎能錯過握壽司呢？壽司添加金箔增添貴氣，「黑松露比目魚握壽司」將炙燒過比目魚鰭邊肉搭配鮮味濃郁的黑松露，鰭邊肉入口即化的口感，帶點微微的焦香，黑松露獨有的香氣緊隨其後，每一次咀嚼都是幸福滋味！
「日本赤海膽軍艦」一放入口中，便感受到滿滿大海的味道，赤海膽的鮮美讓人眼睛為之一亮！日本空運來台的好滋味，只為給客人最好的享受。
鮮度滿分的大生蠔光看就令人直流口水，搭配著烏魚子醬，最後擠上一點金桔增添酸韻與清爽，一口放入口中，先感受到生蠔的鮮甜與肥美，真的是一點腥味都沒有！鹹香烏魚子醬提升整體層次感，清新果香與酸味又將濃郁海味拉回來，使得整體滋味更加鮮明。
怎能錯過每日進口的新鮮生魚片呢？嚴選當日最新鮮的漁貨，每次前來都會吃到不一樣的生魚片組合，堅持提供大片、厚實、飽滿的生魚片，讓饕客吃到的每一口都會感到滿足！
【名賀日式料理】提供各種價位的日式無菜單料理，無論是食材的選用或是餐點的搭配，專注對於美食的精心雕琢，都能顧客感受到日式料理的匠心精神！
店家地址：桃園市中壢區元化路二段26號
店家電話：(03) 4250996
營業時間：11:00-1400，17:00-21:30
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