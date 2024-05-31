快訊

蘋果iPhone 16電池照曝光大躍進！手機保護殼、實機洩「鏡頭更巨大」

中壢日式居酒屋推薦！創意滿分「職人級無菜單料理」包你滿意

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於中壢元化路上的【名賀居酒屋】，在當地深耕超過20年，憑藉著老闆對於美食的堅持與用心，與職人團隊共同研發的創意日式無菜單料理，口味深得民眾喜愛，也吸引許多旅客慕名而來。

一進門就有滿滿的日本氣息，店內掛滿著日系燈籠，擺放著日本燒酒及日本公仔增加氛圍感，除了吧檯區跟四人桌外，也有獨立的圓桌包廂區，不論來此約會、聚會、慶生都很合適。

胡麻豆腐

老闆大力推薦的招牌料理─胡麻豆腐！是日式料理的經典冷盤，以店家特調胡麻醬製成，襯托豆腐軟綿滑嫩的口感，濃郁的滋味十分令人驚艷，吃起來卻格外清爽，讓人三兩下就吃得一乾二淨！

▲這可不是甜點，而是無菜單料理冷前菜─冰淇淋捲，搭配當日新鮮漁貨製作而成的配料，調配出海味滿滿的創意組合。
▲這可不是甜點，而是無菜單料理冷前菜─冰淇淋捲，搭配當日新鮮漁貨製作而成的配料，調配出海味滿滿的創意組合。

黑松露比目魚握壽司、日本赤海膽軍艦

來到日式料理餐廳怎能錯過握壽司呢？壽司添加金箔增添貴氣，「黑松露比目魚握壽司」將炙燒過比目魚鰭邊肉搭配鮮味濃郁的黑松露，鰭邊肉入口即化的口感，帶點微微的焦香，黑松露獨有的香氣緊隨其後，每一次咀嚼都是幸福滋味！

「日本赤海膽軍艦」一放入口中，便感受到滿滿大海的味道，赤海膽的鮮美讓人眼睛為之一亮！日本空運來台的好滋味，只為給客人最好的享受。

鮮度滿分的大生蠔光看就令人直流口水，搭配著烏魚子醬，最後擠上一點金桔增添酸韻與清爽，一口放入口中，先感受到生蠔的鮮甜與肥美，真的是一點腥味都沒有！鹹香烏魚子醬提升整體層次感，清新果香與酸味又將濃郁海味拉回來，使得整體滋味更加鮮明。

怎能錯過每日進口的新鮮生魚片呢？嚴選當日最新鮮的漁貨，每次前來都會吃到不一樣的生魚片組合，堅持提供大片、厚實、飽滿的生魚片，讓饕客吃到的每一口都會感到滿足！

【名賀日式料理】提供各種價位的日式無菜單料理，無論是食材的選用或是餐點的搭配，專注對於美食的精心雕琢，都能顧客感受到日式料理的匠心精神！


【名賀日式料理】

店家地址：桃園市中壢區元化路二段26號

店家電話：(03) 4250996

營業時間：11:00-1400，17:00-21:30

粉絲專頁：https://bit.ly/4avAoSI


延伸閱讀//中原大學美食新寵兒！獨門串燒風味 邀你共享味蕾狂歡饗宴！

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

壽司 日式料理 黑松露

延伸閱讀

台南夏都城旅、老賴茶棧強強聯手　手搖飲變身美食迎盛夏

中壢這裡最大重畫區明年完工 地方：聯外道路拓寬快做

中捷砍人不敢掉以輕心 中壢警1天巡10次防模仿效應

桃園鐵路地下化計畫恐延後完工 中壢臨時站下月先啟用

相關新聞

中壢日式居酒屋推薦！創意滿分「職人級無菜單料理」包你滿意

坐落在中壢SOGO周邊的【名賀日式料理】，是當地赫赫有名的日式料理餐館，老闆本身為專業美食老饕，對於美食相當講究，將多年的食客經驗與菜品結合，與多年日料經驗師傅共同創立品牌，將新鮮漁貨與各式食材結合，打造出匠心獨運的美味。

桃園超強夜間美拍！ 「2024蘆竹炫YA農遊季」6/1嗨翻登場 會眨眼桃金孃小熊、繽紛派對地景科技夢幻登場

超強夜拍美景！ 「2024蘆竹炫YA農遊季」6/1嗨翻登場 眨眼桃金孃小熊、繽紛派對地景科技夢幻登場

鮮蝦比50元硬幣大兩倍！ 新竹新開幕爆汁脆皮鍋貼x煎餃「奉餡 汁心餃子」 咬下一口汁感十足

udn走跳美食／踢小米 住清大附近的朋友，有沒有發現宵夜街出現一家人氣很強的鍋貼。餃子專賣店？ 「奉餡・汁心餃子」主打現點現煎的爆漿汁心煎餃、鍋貼和水餃。顆顆內餡飽滿，而且使用特製的鍋貼煎

桃園最大日本物產展！北海道、博多、東京名店伴手禮台茂一次打包 職人現場實演日式甜點等你吃

前陣子剛結束的日本物產展，這回輪到桃園台茂囉！從5/16到5/29舉辦的美食物產展，將日本各地的人氣伴手禮一網打盡，還有鯛魚燒、貝比蜂蜜蛋糕、烤糰子、蕨餅等日式零食小攤等著大家，在微笑廣場讓大家重溫在日本逛街的樂趣，還有一個禮拜的時間，趁著這週末來去邊吃邊逛＋採買囉～

一卡皮箱就能輕鬆露營　一泊四食連和牛、龍蝦都吃得到

近年苗栗已成為豪華露營重鎮，一座座獨具特色豪華露營陸續開幕，其中位於三灣的「斑比跳跳頂級豪華園區」，佔地2萬坪寬闊園區，以獨創80%露營、20%飯店比例，結合在地生態資源，帶行李就能直接露營的頂級露營車設施，並依照季節變化提供在地食材，同時使用日本和牛、波士頓龍蝦等，提供一泊4食的頂級豪華露營體驗。

舊山線自行車換個角度看斷橋　住進慢活旅宿玩藍染饗時光

苗栗三義2016年經過國際慢城組織總部認證，正式加入國際慢城行列，來到這裡，就是要放慢腳步，慢慢走。慢城的第一站，來到知名的龍騰斷橋，雖橋樑早已因地震變得斑駁殘缺，仍不減她的美，一座座支柱相連、在山中形成一道美麗的暗紅色弧線，甚至有人將之譽為鐵道的藝術品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。