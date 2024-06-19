開業10年每週只賣三天！藏在山頭的「柴燒麵包」 想吃記得先預訂

藏在山頭這間香草田園柴燒麵包！停好車要走一小段斜坡才會到，香草田園沒招牌藏在三合院紅磚古厝裡，真的很像來到阿嬤家，附設專屬停車場，離頭份市區約5分鐘車程，就能站在山頭居高臨下吹風，視野景觀好舒服，開業10年只有在地人知道？堅持使用天然酵母低溫發酵，一週只能營業三天，16種麵包吐司110元起，想吃建議先預訂，不然撲空機率高～

香草田園柴燒窯烤麵包 在哪？

這間紅磚老厝窯烤麵包！在苗栗縣頭份市山下一街486巷，可直接導航google頭份山下里活動中心、頭份三學精舍，距離尚順育樂世界約6分鐘車程，沿路可注意左邊小指標～

地址：苗栗縣頭份市山下一街486巷7鄰8號

聯絡電話：037-669488

營業時間：每週二、四、六 11:00～18:30

公休：每月最後一個星期六

寵物友善：是

服務費：無

附設停車場：是

柴燒窯烤麵包入口點改了！遷移到前方60公尺，看到這條新鋪整修好斜坡路就是，門口木牌寫著窯烤麵包，窯烤麵包一周只營業3天，想吃朋友要注意一下營業日～

開上去幾公尺！左手邊有一個汽車P停車場指示，停好車走回斜坡向上步行約10公尺就到囉～

三合院柴燒窯烤麵包

走上去彷彿來到另一個小村莊！正前方這顆超樹超大，咖啡館正在整修，左手邊三合院古厝就是窯烤麵包店，現場只有一個入口，即使沒大大醒目招牌，還是很好認～

天氣炎熱！也沒有澆熄買麵包的決心，紅磚古厝加上園藝造景整理不錯，旁邊還有小魚池呢！周邊還在整理，相信過一陣子會更美～

現場這些木柴都是窯烤麵包專用！

燒窯麵包MENU

窯烤麵包、吐司一共有16種口味！全麥堅果、荔枝果乾、無花果、核桃柑橘、葡蔓莓、巧克力、義式乳酪、芋頭、紅豆牛奶、綜合堅果110元～130元之間，四種吐司有原味、橘香、紫米與鮮乳，窯烤麵包吐司數量有限，建議有想吃口味先預訂起來，才不會撲空吃不到～

低溫發酵的窯烤麵包！發酵時間較長，所以一周只能營業三天，很多老顧客都知道要先預訂，即使非假日這天，還是有一整排預訂麵包，沒預訂的朋友就現場有什麼買什麼～

平日這天四點左右！只剩下麵包架上這幾顆，吐司也只剩下一條～

麵包介紹．保存方式

牆面清楚貼上窯烤麵包品項、內容物介紹，還有麵包保存方式，常溫可保存一到兩天，我都會放到夾鏈袋收好，如果沒有吃完要放到冰箱冷凍，冷凍保存最多放半個月，取出後放到室溫，用電鍋、微波、烤箱與氣炸鍋加熱～

<現場特別提醒！麵包切後不提供分裝小袋>

吐司麵包可選切或不切！請店員切好比較方便吃，我自己有麵包刀我都不切，買整條回去對半掰開，想吃的時候自己切片～

可惜咖啡館整修中！不然我想去咖啡館待坐，紅磚老厝戶外也有幾張木桌，上方都有大樹遮蔭，可慵懶坐在這吃窯烤麵包、放空一下，夏天難免有蚊蟲建議可先噴些防蚊液～

核桃柑橘、紫米吐司(全素)可食用！裡面皆不含奶油、蛋與香精，每顆麵包挺有份量，也是窯烤麵包獨有的扎實感～

紫米吐司

紫米吐司拿手上有明顯重量！天然發酵製成的麵團，加上黑糙米與寶山黑糖，要出點力才能掰半吐司，吐司外皮挺扎實，還看到熱氣慢慢飄散開來，吐司還溫溫的呢～

吐司看的到黑糙米！就知道用料多實在！外酥扎實內軟有彈性，即使有加入新竹寶山產的黑糖，口味還是健康取向為主，沒什麼甜度與味道，咀嚼到後面才有紫米香～

核桃柑橘麵包

訂了一顆核桃柑橘麵包110元！用力壓麵包還會回彈，裡面有橘皮丁、核桃與青堤子綠葡萄乾，外觀還看得到凸凸核桃呢！

麵包外層比吐司更扎實！看得到黃色橘皮丁與金黃核桃，淡綠色是青堤子綠葡萄乾，麵包吃第一口先是橘皮丁酸甜香，接著是堅果味，越嚼越耐吃，青堤子綠葡萄乾感覺畫龍點睛，沒有什麼甜味～

我最喜歡掰外皮來吃！窯烤麵包經過高溫烤製，外表有一層酥脆外皮，酥脆帶點嚼勁，我個人偏咀嚼咬外皮～

這種居高臨下感真舒服！沒想到離市區才5分鐘車程，就能看到這面綠意盎然稻田風色～

＊期待咖啡館整修新樣貌，適合帶家人來喝咖啡、吃麵包，走到外面就是稻田美景，大樹陰遮蔽加上自然風，挺舒服～

香草田園柴燒窯烤麵包

地址：苗栗縣頭份市山下一街486巷7鄰8號

聯絡電話：037-669488

營業時間：每週二、四、六 11:00～18:30

公休：每月最後一個星期六

寵物友善：是

服務費：無

附設停車場：是

FB粉專：香草田園窯烤麵包

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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