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桃園最大日本物產展！北海道、博多、東京名店伴手禮台茂一次打包 職人現場實演日式甜點等你吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書
圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書

前陣子剛結束的日本物產展，這回輪到桃園台茂囉！從5/16到5/29舉辦的美食物產展，將日本各地的人氣伴手禮一網打盡，還有鯛魚燒、貝比蜂蜜蛋糕、烤糰子、蕨餅等日式零食小攤等著大家，在微笑廣場讓大家重溫在日本逛街的樂趣，還有一個禮拜的時間，趁著這週末來去邊吃邊逛＋採買囉～

圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書
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圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書
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這次日本美食物產展，台茂將B2的微笑廣場打造成日本商店街，不只有職人現場實演，端出一道道美食，吃完日本A5和牛串烤和手捏飯糰後，還有鯛魚燒、烤糰子和蕨餅、迷你可愛的貝比蜂蜜蛋糕等日式甜點等著大家來品嘗；最後再帶走北海道「函館菓子工坊」的起士蛋糕、超夯的東京伴手禮「NY起司奶油脆餅」、京都小倉山莊「山春秋」仙貝禮盒等當伴手禮，這次還有博多限定的「草莓餅乾」，絕對讓大家買好買滿。

圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書
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圖／台茂購物中心 TaiMall Shopping Center臉書
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如果不能到場逛逛的人，台茂也貼心推出線上購物的服務，動動手就能逛展消費，除了日本直送的小物和名店伴手禮之外，還有美食限時限量買一送一優惠，不用出門有得吃又有得逛，精打細算的你可別錯過了！

台茂購物中心

地址：桃園市蘆竹區南崁路1段112號

營業時間

週一至週四 11：00～22:00

週五 11：00～22：30、週六 10：30～22：30

週日及國定假日10：30～22：00

日本美食物產展

B2微笑劇場 5/16～5/29

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伴手禮 函館 日本美食 蛋糕 餅乾

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