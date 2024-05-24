鮮蝦比50元硬幣大兩倍！ 新竹新開幕爆汁脆皮鍋貼x煎餃「奉餡 汁心餃子」 咬下一口汁感十足

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住清大附近的朋友，有沒有發現宵夜街出現一家人氣很強的鍋貼。餃子專賣店？

「奉餡・汁心餃子」主打現點現煎的爆漿汁心煎餃、鍋貼和水餃。顆顆內餡飽滿，而且使用特製的鍋貼煎台煎製穩定火候，不會吃到網友ＰＯ的黑成竹炭的鍋貼。鮮蝦水餃讓小米很驚豔，比50元硬幣還大的蝦子搭配高麗菜、台灣溫體豬肉餡，大口咬下超過癮的～還有汁心煎餃一口咬下可是會爆汁的，喜歡水餃和鍋貼的朋友必定要來嚐一嚐 。快跟著小米一起去看看吧。

奉餡・汁心餃子位置及停車方式

奉餡・汁心餃子就在清大宵夜街，八曜和茶旁。對面有收費停車場，不過提醒大家需使用悠遊卡才能入場喔！用餐時段都能看到滿滿的用餐人潮～

奉餡・汁心餃子環境介紹

內用座位不多，熱門時段內用需要排隊候位。

老闆大方地公開阿姨的包水餃基地，鍋貼和水餃真的都是手工包的耶。

老闆說他們有特別研究過鍋貼包法，煎起來不會漏汁還很酥脆。

而且每一顆內餡給的很大器，吃起來很過癮～

鮮蝦水餃用料很實在，每隻蝦子都超大隻的，搭配高麗菜和台灣溫體豬肉餡。

外型圓滾滾就像元寶一樣的大水餃～

店家使用特製的鍋貼煎台，能夠精準地掌握時間，不用擔心買到黑成竹炭的鍋貼。

光看金黃酥脆的鍋貼就讓人口水直流～

奉餡・汁心餃子菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！店家主打的招牌汁心煎餃是必點的，還有水餃和鍋貼，分大、小份，每顆8元起。搭配小菜、湯品和飲品更滿足！

內用提供的調味料選擇性很豐富，大家可以依喜好隨意搭配。

有特調韭菜辣椒醬油、醬油膏、蒜蓉、香油等等，還有東泉辣椒醬耶！

韭菜辣椒醬油跟水餃非常搭，加上醋就完美了。

重口味的小彤推薦蒜蓉+醋+辣油。

北漂來新竹讀書或工作的台中朋友，必定需要東泉辣椒醬的。

奉餡・汁心餃子用餐心得分享

來開動吧！滿滿一桌水餃、鍋貼讓我們吃得很滿足。

店家最新研發的招牌汁心煎餃(80元/1份8顆)，有高麗菜、韭黃、青蔥和豬腿肉口味。

跟鍋貼比起來除了形狀以外，內餡更多汁，一口咬下會爆汁喔！

高麗菜和韭菜鍋貼(大份80元/10顆)，光看這金黃的外皮就知道很酥脆。

一口咬下伴隨卡滋卡滋酥脆的聲音真的很過癮～

內餡有脆甜的高麗菜和肉餡，挺多汁的。

韭菜口味是小米最愛，滿滿韭菜香氣讓人一口接一口吃不停。

沾醬就看個人喜好啦。

韓式泡菜鍋貼(大份80元/10顆)小米也很推薦，有微辣酸甜的泡菜內餡。

一口咬下多汁的內餡和卡滋卡滋酥脆的聲音，真的好過癮喔！

水餃必點鮮蝦水餃(大份120元/10顆)，每顆都超大的，外型就像元寶一樣可愛。

每顆基本上都是50元硬幣的兩倍大！

再加蒜頭醬油超搭的！

蝦子超大隻的，有鮮脆彈牙的口感，在小吃店能有如此地海陸享受讓我們很驚豔。

小彤說今天這個是她的最愛^^

搭配蒜蓉醬油更夠味～

酸辣湯(40元)挺好喝的，湯頭清甜有酸V的滋味、不會太酸，肉絲給得挺多。一碗酸辣湯搭配水餃和鍋貼超滿足 。

以上是我們的心得分享，「奉餡・汁心餃子」的手工水餃、鍋貼讓我們很驚艷。店家使用特製的鍋貼煎台，能夠精準地掌握時間，煎出金黃脆皮又多汁的鍋貼，小米推薦給喜歡水餃、鍋貼的朋友喔！

奉餡・汁心餃子

地址：新竹市東區建功一路38-1號

電話：03 575 1222

營業時間：11:00–21:00

粉絲團：奉餡・汁心餃子

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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