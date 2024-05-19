走讀桃園「忠貞新村」！ 體驗少數民族文化、品嚐蘊含故事的「遷徙滋味」
【文・林宥銣】
桃園廣納閩南、客家、外省、原住民、外國籍等多元族群，其中龍岡地區為全台眷村密度最高的區域。忠貞新村是桃園86大眷村之一，與其他眷村不同的地方是，這裡的居民由金三角異域孤軍撤台後的眷屬所組成，不僅有著軍人的身影，還有來自雲南的美麗姑娘，也是全台唯一匯聚了滇緬泰三個族裔的文化聚落。
桃園市觀光旅遊局特別於4/23假忠貞新村文化園區舉辦媒體踩線團，帶大家換上傳統服飾，一起走讀忠貞市場、眷村口、龍岡清真寺與異域故事館，體驗雲南少數民族的香料文化與熱情。
遷徙的滋味從哪兒來？
第2次國共內戰，隨著國民軍的失利，1949年國民政府退守到台灣，雲南有一支不願投降的部隊，越過邊境到了緬甸，積極籌備反攻雲南的準備，從此便在泰、緬、寮交界的金三角原始叢林裡過著打游擊戰生活，前後以「雲南反共救國軍」、「光武部隊」等番號，在異域奮戰長達30多年，歷史上也稱他們為「異域孤軍」。當時，對緬甸政府來說，這支軍隊就像入侵國土一般，遂向聯合國控訴，請中華民國政府將大部分滯留在緬甸的正規軍安置回台，其餘的撤退至泰國北方。
這群孤軍經歷2次撤台，1953～1954年，第一次撤回了近7千人，大部分的人被安置在「忠貞新村」。而後又有其他孤軍族裔從金三角用不同的方式來到忠貞定居，經過數十年的開枝散葉，這裡已成為滇緬泰族裔的大本營，蘊藏著與眾不同的人文風情與特色美食。忠貞也是異國飲食文化活動的主要站點之一，其中又以每年4月份的「龍岡米干節」最具代表。
此次的文化體驗走讀活動，帶領大家至黑山銀花換上少數民族服飾，漫步於忠貞市場，選購食材與香料，接著一起動手製作與品嚐雲南料理「簸箕飯」；飽餐後走進文化園區，體驗三弦與打歌文化，再進入異域故事館，聽著孤軍後裔同時也是專業的文史工作者李福英老師訴說著被許多人遺忘的戰爭歷史。
異域故事館
為了保存與展示異域孤軍文化歷史而建立的場域，在桃園市金三角文化基金會創辦人王根深董事長的堅持下，將過去在光武部隊的親身經歷，以孤軍的故事區分為「亂」、「靜」、「迷」、「回」、「容」等5大主題展廳，各區除了展示實物模型外，還結合許多裝置藝術及多媒體互動體驗等，告訴後人「沒有一場戰爭是偉大的，更沒有一場戰役值得歌頌」，來傳達這一段可歌可泣的歷史。故事館採預約制提供民眾免費參觀。
忠貞市場
1950年代撤退來台的滇緬軍民在龍岡地區落地生根，為了生計也為了一解鄉愁，許多滇緬移民賣起了家鄉味，有醬菜、雲南米干、雲南豌豆粉、香腸臘肉及各式辛香料等。市場裡充斥著熟悉又陌生的香料與美味料理，更帶著千絲萬縷的思鄉滋味。
雲南特色料理簸箕飯
雲南少數民族景頗族、僳僳族、傣族在款待貴客才會端出簸箕飯，象徵著大豐收與大團結，主人會用竹編的「簸箕」擺上十多種豐富的菜餚，像是炸魚、涼拌茶葉豆、蒜苗炒肉、乳扇、雲南香腸臘肉、米飯等，與客人們一起抓食。
黑山銀花
位在忠貞新村文化園區內的「黑山銀花」，販售與出租體驗金三角傳統民族服飾，店內收藏著傣族、哈尼族、僳僳族等少數民族節日慶典服飾，種類繽紛多元。手工染繡的服裝、配件及帽飾，每一件宛如藝術品般精緻，穿上當地特殊衣飾，學習一個民族的儀態，彷彿一秒穿越雲南，也為日常帶來些許不一樣的珍貴體驗。
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