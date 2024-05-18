CP值太頂了！生態公園旁「超大坪牛肉麵店」 90元享受「豆花飲料吃到飽」 還能免費加湯加麵
牛肉麵店新看點！前有連鎖麵店推出豆花吃到飽後，不少牛肉麵店也吹起「豆花自助吧」風潮，鄰近中原大學的一間牛肉麵店，不僅擁有挑高舒適的用餐空間，小菜、麵食份量也十足，被網友讚爆的「飲料、豆花免費吃到飽」更是CP值飆高的主因。
隱身桃園中壢中原埤塘生態公園旁的「鍾小勤麵食館」空間超大，能容納近100人，主打各式人氣麵食，像是各種口味牛肉麵、蛤蜊湯麵、乾拌麵等，喜歡吃肉最推「牛三寶麵」，牛腩、牛肚、牛筋3種願望一次滿足，還能免費加湯加麵。另有素食餐點，深受各年齡層饕客的喜愛。而飯食也有罕見的特色「客家烙飯」，吃得到豬油、韭菜香氣，滿滿一盤不怕吃不飽。
而內用的「飲料、豆花自助吧」更是探店必嘗，不少人都是為它而來，順口豆花、糖水、飲料免費自取，點碗牛肉湯麵最低90元就能爽吃，加上店內舒適寬敞的空間，絕對是會讓人回味的一次用餐體驗。此外，也有人是衝著機器人送餐服務來的，堪稱走在最前端的牛肉麵店都不為過。
用完餐後，也不妨到埤塘生態公園走走、消消食，附近的上班族跟大學生也太幸福了吧！
鍾小勤麵食館
地址：桃園市中壢區新中北路536-1號
營業時間：11:00-14:00、17:00-20:00（公休日請見粉絲專頁）
粉絲專頁：鍾小勤麵食館
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