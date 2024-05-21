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一卡皮箱就能輕鬆露營　一泊四食連和牛、龍蝦都吃得到

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

近年苗栗已成為豪華露營重鎮，一座座獨具特色豪華露營陸續開幕，其中位於三灣的「斑比跳跳頂級豪華園區」，佔地2萬坪寬闊園區，以獨創80%露營、20%飯店比例，結合在地生態資源，帶行李就能直接露營的頂級露營車設施，並依照季節變化提供在地食材，同時使用日本和牛、波士頓龍蝦等，提供一泊4食的頂級豪華露營體驗。

露營車採獨立乾濕分離衛浴和冷暖空調，提供旅客舒適的住宿空間；一泊4食的餐飲服務，從入園後就開始，下午茶提供手工拿坡里披薩，晚餐提供全和牛燒肉盤、波士頓龍蝦海鮮拼盤，以及其他自助式餐點，宵夜更繼續加碼鹹酥雞、海鮮餅、棉花糖、爆米花等，隔日則提供中西式自助早餐，相當豐盛。

廣闊的環境也運用來提供多元化設施體驗，如萬坪草地中有極光戲水池、露營車酒吧，還有星空電影院，甚至有獨木舟體驗，並有遊園車帶領旅客了解園區生態，豐富活動讓旅客一入住就不想離開。

　

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海鮮 豪華露營 龍蝦

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