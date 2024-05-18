市區一樣好玩！　遛小孩必訪生態行程，還要品嚐在地定番美食

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

想在新竹市中心親近生態，就得到新竹動物園走一趟！新竹動物園是目前台灣現存最老動物園，有超過80年歷史，經過2年半時間整修，於2019年重新開幕，以「沒有籠子的動物園」、「對動物友善的動物園」為概念設計，讓旅客如同漫步公園般愜意，同時還能近距離欣賞各種動物生態，並設有圖書館、餐廳、咖啡廳設施，打造成親子友善的環境。

動物園內分成可愛動物區、高草疏林區、猴島區、猛獸區和河馬樂樂區。其中，河馬樂樂更是動物園的人氣王，泡在水中的河馬樂樂時不時靠近圍欄邊，對著遊客張大嘴，讓大人小孩驚呼連連。此外，鄰近河馬樂樂區的「大象門」是園內必拍場景，大象門昔日為新竹動物園正門，重新整修後將其保留下來，極具歷史價值。

動物園旁的免費景點台灣昆蟲館新竹館也可順路一訪，現在館內週末會定期舉辦昆蟲動物近距離互動課，可以近看各種爬蟲類或是甲蟲，同時也有水豚餵食體驗，相當適合親子同遊。

來到新竹，當然不能錯過美食集中地新竹城隍廟，總是排起長長人龍的「My王蚵仔煎」已有約30年歷史，以販售蚵仔煎與蛋煎為主，過去雖然曾提供湯品選擇，但因為蚵仔煎太熱銷，現在湯品全面停賣。看老闆先在大型鐵盤上鋪上滿滿蚵仔，再俐落的用大勺舀起粉漿鋪在蚵仔上、打上蛋，最後用鐵鏟與盤子翻面，熱騰騰的蚵仔煎就完成上桌，每人一買就是好幾份。

飄香超過90年的「柳家肉燥飯」更是來此必吃！柳家肉燥飯已傳承四代，堅持豬肉肥瘦3：7比例，並讓膠質融入湯汁中，淋上白飯再加入榨菜、香菜，就是在地人最愛的美味，淋上獨家肉燥醬汁的炒米粉同樣備受饕客青睞，一旁城隍廟拜拜完就來吃一碗柳家，堪稱是新竹市定番的美食行程。

　

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動物園 咖啡廳 蚵仔煎

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