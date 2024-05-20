舊山線自行車換個角度看斷橋　住進慢活旅宿玩藍染饗時光

【圖／文：行遍天下】

苗栗三義2016年經過國際慢城組織總部認證，正式加入國際慢城行列，來到這裡，就是要放慢腳步，慢慢走。慢城的第一站，來到知名的龍騰斷橋，雖橋樑早已因地震變得斑駁殘缺，仍不減她的美，一座座支柱相連、在山中形成一道美麗的暗紅色弧線，甚至有人將之譽為鐵道的藝術品。

▲龍騰斷橋

斷橋旁，則是舊山線鐵路自行車；舊山線鐵路自行車原為舊山線鐵道，橫跨苗栗與台中，全線共有3座鐵橋、4個車站、8座隧道，現在轉型成全台第一座鐵道自行車觀光景點，讓旅客坐上4人協力自行車，沿著軌道，從高處飽覽山線景色。

鐵路自行車起自勝興車站、終至鯉魚潭，來回12公里，沿途不可錯過的風景包括勝興車站、龍騰斷橋遺址、鯉魚潭水庫後池堰、內社川鐵橋等，還有百年歷史的隧道群，在隧道中甚至可看到燈光投影、海底意象互動式動畫投影，透過賦予舊鐵道新生，讓大人小孩透過慢速近距離欣賞這條鐵道魅力。

▲舊山線鐵路自行車（攝影：盧大中）

提到三義代表性民宿，長年來傳承藍染文化的卓也小屋度假園區一定是旅客首選。隱在深山中的卓也小屋佔地約2公頃，古色古香的木造建築沿山坡而建，錯落有致，可說是一步一景，經過多年經營，現在已成為結合餐廳、DIY、住宿、自然體驗等多元化服務的度假園區，甚至不斷發展新創意，讓旅客每次走訪都有新驚喜。

▲卓也小屋

去年才全新完工的「秘密花園」，在山中種下七彩繽紛的花海與植栽，讓旅客遊走其中，同時設置藤編吊椅、桌椅等設施，讓旅客能盡情拍美照。

隨著4月到來，園方每年都會規劃鳶尾花海讓民眾賞花，當紫色、淺藍色的鳶尾花盛開時，成為綠色山林中最美風景。

▲鳶尾花海（提供：卓也小屋）

來到此處，當然要體驗藍染DIY。卓也小屋25年來致力於推廣藍染文化，利用自己栽種的山藍作為藍染顏料來源，讓到訪的旅客可以透過手作體驗藍染技法，製作成圍巾、帆布袋、上衣、手帕等多元化產品，利用染色的次數調整顏色深淺，或透過橡皮筋和木棒在布料上創造一個個獨特印花，深受大人小孩喜愛。

▲藍染DIY

染料植物除了可用來染色，還能用來食用。如：招牌的「山嵐吐司」，就是收集藍染過程中產生的泡沫、曬乾成末，變成「青黛」，再用來入菜，將吐司染成深藍、淺藍、湖水藍等漸層色彩，再抹上台灣鳳梨乳酪醬，樸實滋味讓人難忘；愛吃冰品的人推薦「青黛霜淇淋」，淺藍色冰淇淋吃起來奶香十足，搭配咖啡或飲品，坐在咖啡廳，悠哉享受度假時光。

▲染料植物可食用，顏色超美

為了隔絕一日遊的來往旅客嘈雜，園方將住宿區設置在園區另一側，多採獨棟設計。其中一間樓中樓帶有磨石子溜滑梯的樓中樓最受家庭旅客喜愛，小朋友可盡情從近2層樓高的滑梯快速滑下，盡情瘋玩；上下兩層樓均設有床鋪，還有一處擁有L型窗景的榻榻米空間，讓旅客在房內看遠山放空，清空疲憊繁雜身心，在自然中入眠。

▲卓也小屋的樓中樓房型

離開慢城，山中尋幽探秘之旅還沒結束。位於苑裡的綠意山莊，是一處結合自然、多元化造景的園區，更提供小木屋住宿或露營選擇。

旅客可以選擇搭小火車繞園區一圈，來到制高處，再慢慢下山。園內引進多種風格藝術造景，有荷蘭風車小屋、日式神社與火紅鳥居，或也可走進哈利波特的魔法世界，在整面魔法書牆拍互動美照；也能登上城堡，一圓公主幻想，透明的天空步道，則讓旅客能遠眺山林。

在山莊一隅的草地上，則設有一座座哈比屋，彷彿一瞬間走進《魔戒》世界，近30種場景讓旅客能盡情拍下各種風格美照，成為當地熱門景點，更有海外旅客不遠而來造訪。

▲綠意山莊





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