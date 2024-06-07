新竹老饕才知道的隱藏版魯肉飯！ 鹹香美味「阿得魯肉飯」 高CP值麵食及湯品均一價45元
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「阿得魯肉飯」是新竹老饕才知道的隱藏版店家，魯肉飯屬於偏鹹香的風味，肥瘦比例適中，價格經濟實惠～魯肉飯、各種麵食及湯品均一價45元，是在地居民經常造訪的平價美味小吃店。快跟著小米一起去看看吧。
阿得魯肉飯位置及停車方式
阿得魯肉飯位於中正路上，就在小米之前分享的阿坤早餐店斜對面。開車的朋友可能要停到國軍醫院再走過來會比較方便喔 ！
阿得魯肉飯環境介紹
店內是傳統小吃店的格局，每到用餐時間就人潮滿滿。
滷味底部有蒸氣保溫，所以吃起來不會冷冷的、也不會乾乾的。
阿得魯肉飯菜單目錄搶先看
魯肉飯、乾麵、湯面各種麵食及湯品均一價45元，而且份量不小喔。
滷味的價格也不貴，像是一般比較貴的肉品只要50元，豬耳朵一份40元、豆干3片也才15元。
阿得魯肉飯用餐心得分享
來開動吧！今天跟小結巴、哆啦一起吃魯肉飯囉，當然要點上一桌來填飽肚子。
魯肉飯 (45元)份量不小，還附一片豆干耶，老闆真的很佛心。魯肉肥瘦比例約7比3，是小米最愛肥肥的魯肉飯 。
重口味的朋友建議加上辣椒醬或辣椒醬油一起吃喔！
魯肉飯有撒上胡椒鹽，屬於偏鹹香的口味～白飯煮的挺不錯的，搭配鹹香的滷汁，讓人忍不住一口接一口吃不停。
肥肥的魯肉飯是小米最愛啦！
乾麵 (45元)配料有豆芽菜、韭菜、油蔥酥，最後淋上偏甜的醬汁。
黃麵吸滿鹹甜的醬汁還挺不錯的，當然吃乾麵就是要配上小菜才完美。
湯粄條+餛飩 (60元)，個人覺得粄條加上餛飩是黃金組合。
湯頭挺甜美的，屬於清甜帶油蔥的油香，是客家口味的湯粄條。
粄條順滑爽口與餛飩調味適中的內餡，加上辣椒醬油更夠味喔。
來吃麵食當然要配上滷味啦！
豆干 (15元/3片)、海帶 (20元/2片)、嘴邊肉 (50元/份)，滷的挺入味的。
小米特別推薦嘴邊肉，想吃得早點來，太晚來可是吃不到的。嘴邊肉帶點肥肉的膠質，肉質好嫩又甜喔，加上獨門醬汁，配飯配麵都很讚喔！
豬舌頭煮得還不錯，不會有豬腥味，爽脆的口感挺不錯的，愛吃豬舌頭的朋友不能錯過。
想要嘗試又不太敢吃的朋友，可以加上辣椒醬油一起吃喔。
哆啦說她很喜歡點豬血湯 (45元)，湯料有滑溜的豬血、骨仔肉、酸菜、薑絲，是很超值的湯品。
以上是我們的心得分享，今天又收集到一間魯肉飯了，請期待小米精心收集的魯肉飯懶人包。喜歡吃偏鹹香魯肉飯的朋友，小米推薦經濟實惠又美味的阿得魯肉飯。
阿得魯肉飯
地址：新竹市北區中正路291號
電話：03 542 4576
營業時間：06:00–20:00 (週六公休)
現金交易/無收取服務費
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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