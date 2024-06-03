端起碗喝光光！新竹「泡系雞白湯拉麵」排隊名店 湯頭口感像拿鐵奶泡 一喝就愛上

這間是新莊街上傳說中的排隊日本拉麵名店「傳說上的鳥」，小米經過好幾次了，每次看到排隊人潮都讓人望之卻步～但小結巴指定說想吃這間日本拉麵店，於是假日晚上早早來排隊。客人其實吃蠻快的，等待半小時就可以入座囉！

店家主打”泡系雞白湯拉麵”，湯頭濃郁不死鹹，口感綿密就像是在喝奶泡一樣，加上豬叉燒和雞叉燒，讓人一吃愛上。 還有哪些美味呢？快跟著小米一起去看看吧。

傳說上的鳥位置及停車方式

傳說上的鳥位於新莊街206巷，開車的朋友可以把車停在新莊停車場再走過來。

我們是下午5點前來，已經排了第一輪客人，大概等候半小時就換我們入座囉！人潮滿滿真的不誇張。

傳說上的鳥環境介紹

門口有候位和用餐須知，第一輪排隊需要用餐人數到齊才能開始排隊喔。第一輪後會按照順序發放號碼牌，等待叫號再入座。對面有小公園可以坐著納涼、滑滑手機，很快就可以入座了。

低消每人一碗麵(不論年齡，不佔位之幼童除外)，攜帶寵物的話需要放在寵物籃或推車。提醒大家要點自己能吃完的份量，這裡不提供外帶。其他用餐須知就給大家參考啦！

號碼牌是Lucky 7耶！吃完後我們還去買大樂透，中頭獎的話再請粉絲吃拉麵，哈哈哈⋯⋯

店內走的是日式風格，以兩人座為主，桌上有隔板。

傳說上的鳥菜單目錄搶先看

店內有點餐機採自助點餐、結帳，支付方式只有現金，提醒大家現金要帶好帶滿。

餐點以雞白湯拉麵為主，分為泡系雞白湯、山泡系雞白湯和炎泡系雞白湯。

泡系是用法式料理手法運用在拉麵湯頭中，將湯頭處理成泡狀，類似拿鐵奶泡，口感更滑順綿密。山泡系雞白湯差別多了一片雞叉燒跟綠珊瑚，目前綠珊瑚供貨不穩定，更換成京都水菜。炎泡系雞白湯辣度介於小辣至中辣，嚴選多種四川花椒辣椒特製而成，再加上椒麻碎花生。

麵條可以選細麵或粗麵，就看個人喜好啦！加麵一樣要在點餐時就選擇喔。

飯類有限量版的叉燒飯可以選擇，看到只剩6碗當然要點下去啦！

炙燒超大蟹肉棒也是必點的招牌小菜。

點完餐後就會被帶位。

店家提供免費的冰開水，吃日本拉麵喝冰開水就是爽啦。

如果覺得湯頭太濃或太鹹的話，前方有提供無鹹味的湯給客人自行添加，還有七味粉、餐具給客人取用。

桌上有特別提醒客人拍照不要超過30秒，以免影響湯和麵的口感，所以小米這次拍超快的啦。

傳說上的鳥用餐心得分享

來開動吧！今天跟小結巴點了山泡系雞白湯、炎泡系雞白拉麵、叉燒飯和炙燒超大蟹肉棒，吃完真的飽足感十足。

山泡系雞白湯 (280元) + 香桔溏心蛋 (35元)，湯頭類似拿鐵奶泡，帶有雞湯甜味，口感很滑順綿密， 濃郁且不死鹹，小米可以整碗喝完。

泡系雞白湯讓我們一喝愛上，絕對會再回訪喔。

小米特愛豬叉燒，超大片的，燉煮非常嫩、帶有肉甜味，搭配拉麵非常完美。

雞叉燒有兩片，感覺帶有香草的風味，嫩而不柴，長輩或小朋友都很適合吃的口感。

京都水菜有爽脆口感，吃起來有點像山茼蒿的味道。

麵條選的是細麵，軟硬度是固定的，帶點麵心的嚼勁，吸附湯汁一起吃風味更棒了。

香桔溏心蛋有甜甜的溏心，兩個人來用餐的話，建議加點一顆兩個人分食就可以喔。

喜歡吃辣的小米點的是炎泡系雞白湯 (300元)，另外加了多種四川花椒辣椒和椒麻碎花生～

辣度屬於小辣帶微麻，花椒香氣很濃 。

麵條選的是粗麵，口感較厚實，就看個人喜好啦！

炙燒超大蟹肉棒 (80元)加上甜甜的美乃滋炙燒，搭配蟹肉甜味，跟拉麵一起吃挺不錯的。

每日限量的叉燒飯 (60元)，一樣加上美乃滋炙燒，甜甜的飯。我們兩人分食一碗，加上拉麵真的超飽的啦～

以上是我們的心得分享，傳說上的鳥果然如傳說中的厲害，泡系雞白湯很有新鮮感，濃郁不死鹹，可以讓人喝光光喔！

傳說上的鳥（伝説上の鳥）

地址：新竹市東區新莊街206巷16號1樓

營業時間：17:00–21:00 (週一、四公休)

粉絲團：傳說上的鳥（伝説上の鳥）

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文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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