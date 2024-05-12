拍不膩的夢幻天堂！神秘紫爆「網美咖啡屋」值得Ｎ刷 必訪「可愛羊駝、紫傘海、泡泡鞦韆」發限時
這裡紫爆了！打造夢幻紫世界的「噢哈娜咖啡屋」擁有各式浪漫紫元素與造景，不少人會在花旗木、繡球花等不同花季到訪拍照，是個名不虛傳的網美景點，更被網友認證為「很值得重覆刷的點」、「紫色魔幻感」。
全台最「紫」景點！位於苗栗西湖的「噢哈娜咖啡屋」以夢幻紫為主軸打造一個充滿各種紫色的浪漫天堂，不論是花牆、藝術裝飾和打卡場景，統統主打一路紫到底，紫藤花廊、紫傘海、波波草、泡泡鞦韆、歐式拱門讓人拍不停，絕對是紫色控的必訪熱點。
「噢哈娜咖啡屋」入園150元可抵50元消費，園區內餐廳供應下午茶，拍餓了可以點份鬆餅飲料享受愜意時光。還有可愛羊駝、公雞等小動物坐鎮，輕鬆拍爆手機容量。值得一提的是，因應電費等成本上漲，10/1起入園清潔費將調整為200元（折抵消費100元），想前往打卡的朋友記得在漲價前先衝一波。
噢哈娜咖啡屋
地址：苗栗縣西湖鄉金獅村2鄰金獅18-5號
園區營業時間：9:00-18:00，最晚入園時間17:20（公休日見粉絲專頁）
門票：150元（可抵消費50元）；身高100公分以下之孩童不收費
粉絲專頁：https://www.facebook.com/ohana.com.tw
注意事項：禁帶外食；寵物不入園；餐廳不接受預約訂位
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