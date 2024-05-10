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18條賞花路線！2024「花現台七」首度結合繡球花與金針花美翻

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／2024花現台七-繡球金針農遊趣臉書粉專
圖／2024花現台七-繡球金針農遊趣臉書粉專

桃園後花園的復興鄉，夏天限定的繡球花季絕對是當地人每年期待的盛事。今年更首度結合金針花等串連，將整條台七線打造成賞花秘境，銜接「2024花現台七-繡球金針農遊趣」即將於5/11登場，讓遊客沿途欣賞山城農裝的花海美景，準備美拍打卡！

圖／2024花現台七-繡球金針農遊趣臉書粉專
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2024花現台七-繡球金針農遊趣

「2024花現台七-繡球金針農遊趣」將於5/11盛大登場。主辦桃園農業局籌劃了18條主題農遊路線，帶領遊客深入台七線探索。活動當天在百吉休閒農業區遊客中心將舉辦木親節大聲說愛活動，完成指定動作即可免費獲得限量金針花乾；至於5/25更規劃了大地野餐音樂會，免費報名並送主題野餐墊，邀讀者一同享受森林中的愉悅時光。

圖／2024花現台七-繡球金針農遊趣臉書粉專
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花海串連遊樂體驗，500公頃無限賞花

桃園復興鄉以台七桃花源休閒農業區為中心，串聯起16家農場，超過上萬株繡球花點綴在500公頃的空間裡。此次活動更延伸至百吉休閒農業區，讓遊客在此一覽繡球花、金針花海的壯麗景色，一定超美！

圖／2024花現台七-繡球金針農遊趣臉書粉專
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秘境 繡球花 花海 金針花

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