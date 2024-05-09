記錄人生璀璨瞬間！桃園【華泰名品城】閃耀季登場 拍照打卡任務免費拿相機

位於桃園高鐵站旁邊的華泰名品城，即日起至6/30舉辦「Shine Up閃耀季」活動，將在園區內的一期地標「Gloria Garage」打造成與民眾的影音互動空間，搭配80、90年代閃亮亮的主題佈景，打造懷舊閃耀氛圍，還有機會拿到限量的即可拍相機，週末趕緊揪姊妹閨蜜到華泰名品城逛街互動拍美照～

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

華泰名品城的「Shine Up閃耀季」活動，策劃了「Gloria Garage影音展」，總共分為四個不同區塊，有以紅色骨董跑車和浪漫氣球為主體，以「Be True Be You」希望每個人可以展現自己的獨特魅力的；接著是復古舞台區，有Disco ball、閃亮亮寶石皇冠等公主風配件，讓女生成為最耀眼、閃亮的公主；還有為了畢業生們設立的拍照區，現場放了學士帽和學士服，還有各種開心迎接畢業的手舉牌，希望大家無論是處於人生哪個階段，都能在這留下重要的回憶；最後以復古電視塔為主角，播放著大家逛街的各種樣態，更可以選擇場內道具，在布景前盡情擺拍，影像會同步投放到螢幕中；無論是應屆畢業生、這個月要過母親節的俏麗媽咪們，或是已經在忙著籌備婚禮的「六月新娘」，和5、6月生日的金牛、雙子壽星們，都可以到華泰來走走逛逛。

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書

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這次特別企劃布景的檔期將一路持續到6/30，歡迎大家踴躍分享自己的閃耀時刻，還特別加碼舉辦「Shine & Snap」活動，只要在拍攝前3天，填好線上表單，收到申請許可信後，就能到至「一期」的客服中心領取拍攝證，同時免費獲得限量「即可拍相機」(一台，每組拍攝團隊限兌換一次)。；另外，園方預告在暑假期間將會再推出新的主題企劃，屆時又能看見園區煥然一新的面貌。

GLORIA OUTLETS 華泰名品城

地址：桃園市中壢區春德路189號

圖／ GLORIA OUTLETS 華泰名品城臉書