桃園多人聚餐首選！ 獨家風格耳目一新 經典熱炒豐盛上桌

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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【羊！這個羊】坐落在桃園市區建國路上，為去年底新開幕的熱炒美食餐廳。憑藉著獨門手法製作的多樣熱炒料理，與截然不同的用餐環境，一開幕就能供吸引到許多饕客們前來光顧，更是有不少人因此一試成主顧！

店內整體環境相當寬敞、明亮，完全顛覆傳統熱炒店的既定印象，將室內空間裝潢出獨特美式工業風的特色，宛如流行藝術的時尚風格，讓前來享用的熱炒美食的饕客們感受到新穎的用餐體驗。

▲來店內用可以白飯無限吃到飽。
▲來店內用可以白飯無限吃到飽。

▲冰箱整齊擺放著多款酒水飲品任君挑選。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▲冰箱整齊擺放著多款酒水飲品任君挑選。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

店家提供的料理種類豐富，大致分成主廚推薦系列、經典熱炒系列、海鮮／炸物系列、三杯／鐵板系列、燒烤系列、涼拌系列、飯麵系列、蔬菜系列及湯鍋系列，多元化的美食選項，皆可自由搭配專屬的熱炒饗宴！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲另外也有因應時節提供合菜方案。（圖片來源：店家粉專）
▲另外也有因應時節提供合菜方案。（圖片來源：店家粉專）

香酥白帶魚

愛吃海鮮的饕客們絕不容錯過的海鮮料理！採用漁船現捕的白帶魚，搭配主廚每日現炸的蒜酥，經過大火爆炒而成，上桌後撲鼻的香氣令人口水直流，吃起來外脆內嫩、鹹香宜人，絕對是海鮮控們的最愛！

招牌青菜沙茶羊

充分展現了師傅獨到手藝的招牌青菜沙茶羊，將沙茶醬與主廚特調醬汁完美融合，搭配嫩滑的羊肉，入口鮮嫩美味，讓人回味無窮，可謂是來店必點的熱門餐點。

番茄菇菇雞湯

清爽的番茄搭配鮮美的雞肉和新鮮的香菇精心熬煮而成的番茄菇菇雞湯，吃之前先喝一口熱湯，嘗起來鮮甜可口，番茄輕盈的甜味與濃郁的香菇雞湯完美中和，十分解熱消暑，是夏日用餐的最佳選擇！

▲雞肉也熬煮的相當軟嫩，入口即化。
▲雞肉也熬煮的相當軟嫩，入口即化。

澎湖冰卷

下酒菜首選的澎湖冰卷，搭配師傅每日現作的泰式醬，經過細心調配，散發出清新而微辣的香氣，沾上一口醬料大口吃下，除了能感受東南亞風情的同時，還能品嘗到新鮮食材的原味。

店家自開幕以來，始終秉持著新鮮食材、現點現做的好味道，不僅在經典的熱炒料理中加入主廚的獨家見解，食材選用與醬料搭配也都是親身嘗試後，覺得口味良好才納入菜單當中，期盼以最真誠、用心的料理手法和服務態度，帶給客人賓至如歸的美食享受。


※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

【羊！這個羊】

營業地址：桃園市桃園區雲林里建國路71號

營業時間：17:00–01:00（周一公休）

店家電話：0916622623

粉絲專頁：bit.ly/3WhRxMm


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海鮮 熱炒 饕客

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