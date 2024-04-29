8大打卡點可愛爆擊！ 《卡娜赫拉的小動物》快閃新竹巨城 Ｐ助與粉紅兔兔化身森林小主廚好拍又好買

新竹的P粉們久等了！《卡娜赫拉的小動物》最新展覽快閃新竹巨城開張，自即日起至6/2期間，以「小森林甜點屋」為主題推出8大打卡點，有小動物吃甜甜、甜點製作中、一日店長喵喵喵咪等可愛場景，每一款都超好拍的啦，現場更準備了「小森林大扭蛋」讓粉絲們來大試手氣，不扭一下怎麼可以呢！

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

走進《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店，會先看到P助與粉紅兔兔正販售著美味的甜點的「快閃店主視覺」，旁邊則是喵喵喵咪坐鎮的「一日店長喵喵喵咪」桌上放著美味珍珠奶茶和吐司，另一側還有小動物們快樂大口吃著甜點的超可愛「小動物愛吃甜甜」，再往前則有「立體P助與粉紅兔兔」在門口歡迎你哦！

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

入店左側有正在舉辦的「甜點派對」的P助和粉紅兔兔忙著準備鬆餅，前方有「甜甜點點大成功」中P助與粉紅兔兔做了滿桌的甜點，準備和小森林小動物們分享，右側則是有許多好禮等著扭回家的「小森林大扭蛋」，最後來到高達6米的「甜點製作中」，快來和粉紅兔兔、P助一起幫忙認真作甜點吧。

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

這回讓大家一起化身甜點達人不是夢，現場多款相關週邊，不只有印著粉紅兔兔的砧板、製冰盒、流沙杯墊、隔熱墊等各項廚房好物，還有不能錯過的點心杯蓋馬克杯、吸水杯墊、食物密封夾、環保餐具等，當然還有可愛到不行的主題T恤，統統等著被帶回家！

圖／《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店提供

《卡娜赫拉的小動物-小森林甜點屋》快閃店

展覽日期：即日起至2024年6月2日

展覽地點：Big City遠東巨城購物中心1樓