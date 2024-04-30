快訊

30萬粉絲網紅認當小三5年！ 發文向正宮道歉「受不了孤獨」

霧鎖金門！金門小三通一早停航、機場關場

金正恩不甩禁運令暗助普亭？聯合國官員曝：烏克蘭出現北韓飛彈殘骸

跟著「竹縣賞花攻略」尋花趣！全台海拔最高紫色繡球花 5月即將盛開

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「雲海咖啡廳」設置了繡球花廊，可享受被上萬朵繡球花包圍的浪漫氛圍。　圖：雪霸休閒農場／提供
「雲海咖啡廳」設置了繡球花廊，可享受被上萬朵繡球花包圍的浪漫氛圍。　圖：雪霸休閒農場／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天繁花盛開，新竹縣政府最新一期《好客竹縣》以「春訪竹縣 尋賞花秘境」為主題，企劃春遊竹縣，探訪正值金盞花季的尖石那羅部落，徜徉山林間橙色唯美橘色花毯；4月接著到湖口、寶山、橫山及芎林步道欣賞浪漫桐花雪，還有關西、芎林粉色花旗木新興景點；5月則前往五峰雪霸休閒農場迎接全台海拔最高的紫色繡球花，邀請大家跟著季刊來竹縣尋花趣。

▲仁和步道桐花。　圖：新竹縣政府／提供
▲仁和步道桐花。　圖：新竹縣政府／提供

春季的竹縣浪漫多彩，各式美麗的花海相繼綻放，為各個鄉鎮帶來繽紛的期間限定美景。今年桐花花期較往年提早，提醒遊客要及早安排追雪行程，新竹縣今年桐花季祭主場系列活動也將在5/4、5/5於峨眉十二寮登場，與峨眉十二寮在地創生、返鄉青年及在地商家規劃了一系列精彩的桐花系列活動，各鄉鎮公所也推出桐花小旅行，遊客可於竹縣漫步客庄遊桐花，深度探索新竹縣在地人文，感受客庄風情的魅力。

▲沿著關西牛欄河親水公園步道，可觀賞到粉紅色的花旗木。　圖：阿發的簡單幸福／提供
▲沿著關西牛欄河親水公園步道，可觀賞到粉紅色的花旗木。　圖：阿發的簡單幸福／提供

交旅處表示，除了浪漫的桐花雪外，接著5月的繡球花也非常有看頭，不同於平地花田景象，五峰雪霸休閒農場的繡球花海，不時繚繞於山嵐雲霧間，不僅能觀賞花團錦簇的繡球花美景，俯瞰壯闊山景及雲海，更是令人嘆為觀止！若想避免舟車勞頓，可直接線上預約搭乘「台灣好行觀霧線」（觀光八號）即可輕鬆抵達，網路預約訂票，還有更多精彩內容皆收錄於最新一期的《好客竹縣》。

《好客竹縣》每期印製7,000本，在每年1、4、7、10月出刊，於新竹縣轄內旅館民宿、旅遊服務中心、文化局圖書館、鄉鎮公所、縣府大廳等提供閱讀或索取，亦可前往如台鐵（基隆站、新竹站、桃園站、台北站、高雄站）旅服中心、高鐵（桃園站、新竹站、苗栗站、雲林站、嘉義站、左營站）旅服中心等據點索取，除了發行紙本刊物，為了讓讀者有更多元與便利的閱讀感受，電子書也已同步上架，更多精彩內容可至「新竹縣旅遊網」查詢。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

繡球花 美景 賞花

延伸閱讀

竹縣二重國中校舍新建工程順利決標 預計7月動工

新北客家桐花祭陸續開跑 深坑上百民眾賞花唱歌謠

等不及金針花盛開 花壇虎山巖湧來民眾冒雨賞花

錯過就要等明年！竹縣桐花提早登場 紫色繡球花將接力

相關新聞

8大打卡點可愛爆擊！ 《卡娜赫拉的小動物》快閃新竹巨城 Ｐ助與粉紅兔兔化身森林小主廚好拍又好買

8大打卡點可愛爆擊！ 《卡娜赫拉的小動物》快閃新竹巨城 Ｐ助與粉紅兔兔化身森林小主廚好拍又好買

苗栗必訪特色異國美食！ 最美咖哩專賣店「茶嶋咖哩」 平日中午4人同行1人免費

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 苗栗市美食「茶嶋咖哩 Chadau Curry」，苗栗府前路上全新開幕的餐廳，肯定是目前苗栗最美的咖哩專賣店啊！店家主打特色的異國風味咖哩，白飯可以免費續加，

住進森山小鎮玩味自然！ 體驗手作藍染、嚐山嵐吐司美食、漫步祕密花園賞鳶尾

提到三義代表性民宿，長年來傳承藍染文化的卓也小屋度假園區一直是旅客首選。隱在深山中的卓也小屋佔地約2公頃，古色古香的木造建築沿山坡而建，錯落有致，可說是一步一景，經過多年經營，現在已成為結合餐廳、DIY、住宿、自然體驗等多元化服務的度假園區，甚至不斷發展新創意，讓旅客每次走訪都有新驚喜。

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

連3天套餐買一送一！ 最銷魂蝦仁飯「忠青商行」插旗新竹巨城 別再說新竹是美食沙漠了

下起桐花雪了！攝影師眼中最美的賞桐地 「甘家堡桐花季」浪漫開園 「高聳桐花牆+桐花林蔭大道」必朝聖

五月雪提前下了！2024「甘家堡桐花季」浪漫開跑，開園首日就迎來了9成的大滿開盛況，還能近距離接觸有高有低的雪白桐花，驚豔美度沒話說，攝影師都超推是「今年油桐花最美的地方」！

網稱新竹最強湯包！ 老饕必朝聖「皇膳湯包」 吃得到薄皮爆汁的樂趣

udn走跳美食／踢小米 新竹人稱最強湯包的「皇膳湯包」大家吃過了嗎？小米在他們還在寶山路餐車的時候就有分享過了，不時想到就會來嚐看看～這次來到竹北店回憶美味的湯包，皮薄蔥肉餡多又爆汁，難怪一直以

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。