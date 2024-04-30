跟著「竹縣賞花攻略」尋花趣！全台海拔最高紫色繡球花 5月即將盛開

【旅奇傳媒/編輯部報導】春天繁花盛開，新竹縣政府最新一期《好客竹縣》以「春訪竹縣 尋賞花秘境」為主題，企劃春遊竹縣，探訪正值金盞花季的尖石那羅部落，徜徉山林間橙色唯美橘色花毯；4月接著到湖口、寶山、橫山及芎林步道欣賞浪漫桐花雪，還有關西、芎林粉色花旗木新興景點；5月則前往五峰雪霸休閒農場迎接全台海拔最高的紫色繡球花，邀請大家跟著季刊來竹縣尋花趣。

▲仁和步道桐花。 圖：新竹縣政府／提供

春季的竹縣浪漫多彩，各式美麗的花海相繼綻放，為各個鄉鎮帶來繽紛的期間限定美景。今年桐花花期較往年提早，提醒遊客要及早安排追雪行程，新竹縣今年桐花季祭主場系列活動也將在5/4、5/5於峨眉十二寮登場，與峨眉十二寮在地創生、返鄉青年及在地商家規劃了一系列精彩的桐花系列活動，各鄉鎮公所也推出桐花小旅行，遊客可於竹縣漫步客庄遊桐花，深度探索新竹縣在地人文，感受客庄風情的魅力。

▲沿著關西牛欄河親水公園步道，可觀賞到粉紅色的花旗木。 圖：阿發的簡單幸福／提供

交旅處表示，除了浪漫的桐花雪外，接著5月的繡球花也非常有看頭，不同於平地花田景象，五峰雪霸休閒農場的繡球花海，不時繚繞於山嵐雲霧間，不僅能觀賞花團錦簇的繡球花美景，俯瞰壯闊山景及雲海，更是令人嘆為觀止！若想避免舟車勞頓，可直接線上預約搭乘「台灣好行觀霧線」（觀光八號）即可輕鬆抵達，網路預約訂票，還有更多精彩內容皆收錄於最新一期的《好客竹縣》。

《好客竹縣》每期印製7,000本，在每年1、4、7、10月出刊，於新竹縣轄內旅館民宿、旅遊服務中心、文化局圖書館、鄉鎮公所、縣府大廳等提供閱讀或索取，亦可前往如台鐵（基隆站、新竹站、桃園站、台北站、高雄站）旅服中心、高鐵（桃園站、新竹站、苗栗站、雲林站、嘉義站、左營站）旅服中心等據點索取，除了發行紙本刊物，為了讓讀者有更多元與便利的閱讀感受，電子書也已同步上架，更多精彩內容可至「新竹縣旅遊網」查詢。

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