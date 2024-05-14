在地人最推的傳統豆花！「黑糖冰沙」取代糖水 豆花控都來筆記

說到清大夜市美食推薦名單，在地人絕對會說是立晉傳統豆花，1986年創立至今快40年，已然成為新竹美食代表。一般人印象中的豆花就是糖水+豆花+配料，而立晉豆花之所以有名，是因為店家利用黑糖冰沙取代糖水，不但夏天消暑，冬天也有人穿著羽絨外套來買，不愧為清大夜市美食推薦。

立晉傳統豆花 環境介紹

立晉傳統豆花位在清華大學附近，跟我很喜歡的小洞天米腸香腸在同一條路上距離非常近，兩家都是清大夜市美食推薦。

立晉傳統豆花的店面不算大，因為附近幾乎都是店家，走過不小心還會錯過，但是如果看到門口有人排隊的，那就代表你找對了。因為造訪當天是1月份正值冬天，雖然出太陽但還是滿冷的，吃完豆花走出來後還看到有人穿著羽絨外套來外帶，就知道立晉豆花多有名了。

店面非常傳統但滿乾淨的，外帶的話在前面排隊點餐，內用就直接點餐然後自己拿到裡面的座位區吃，吃完後要自己收拾桌面，把碗和垃圾放到指定的地方。

看到冰櫃前貼滿各種豆花，從紙張的褪色程度就知道這是家老店了，琳瑯滿目的豆花選擇，一時間讓我這種有選擇障礙的人站在原地發呆了2分鐘。

內用座位區是有用隔板區隔的，桌面有鋪上塑膠桌布，自己可以選擇想坐哪裡。

立晉傳統豆花 菜單

立晉傳統豆花一年四季都有販售，另外還有夏季供應和冬季供應的品項，基本上組合滿多的。

立晉傳統豆花 餐點內容

黑糖冰沙取代糖水

剛才說內用的話就是直接點餐然後自己拿到座位上吃，配料部份都是日常可見的基本甜品店配料。然而重點都不在配料，大家都是為了黑糖冰沙而來的。

只見老闆娘用大勺子挖取一大球冰沙放在豆花上，冰沙幾乎要淹沒整碗豆花了，彷彿冰沙才是主角一樣，難怪夏天一到店裡每天都客滿。

老實說我自己滿喜歡他們家的黑糖冰沙，不會過甜也不會有粗曠感，吃起來就是細綿冰沙口感，而且份量真的就是一大球，到最後我覺得怎麼越吃越大碗，冰沙融掉後我整碗豆花都還是滿的。

紅豆綠豆豆花

立晉傳統豆花配料部份，我覺得就是最基本的紅豆跟綠豆，份量不是太多，是屬於比較小顆的那種。

紅豆跟綠豆還有豆花本身都是沒有甜味的，所以主要的甜味來源就是那一大球黑糖冰沙，也因此在吃的過程中要把配料跟豆花還有冰沙一起吃才會有甜味，紅豆跟綠豆的口感就是小小顆不會太硬但有沒有到軟爛的程度。

綠豆粉圓豆花

愛QQ類的我當然必點的就是粉圓，老實說我不知道店裡的配料能不能混搭，不然我其實最想點的是粉圓+粉條豆花，如果下次有機會再訪的話，我一定會問問老闆娘。

粉圓吃起來是滿Q彈的，但本身也是沒有味道，連豆花也是沒有任何甜味，需要跟冰沙一起配著吃，對我來說甜度是剛好，但如果螞蟻人可能會覺得整碗豆花的甜度不夠，因為都只靠黑糖冰沙的甜度在撐全場。

立晉傳統豆花 好不好吃

我覺得一家店能在地營業近40年，一定有他的特色存在，立晉傳統豆花在Google上有超過3000則評論，還有4.1顆星，表示絕大多數的人都是喜歡的。我自己也的確是很喜歡他的黑糖冰沙取代糖水的這個作法，等於讓豆花有了新吃法，而且冰沙給的又很大一球。配料的部份就真的是基本款，幾乎都是原味不帶任何甜味，所以整碗豆花的甜味來源就是黑糖冰沙。整體吃完是覺得滿清爽的，吃到最後也不會沒味道，對我來說是會想再回訪的清大夜市美食推薦。

立晉傳統豆花

營業時間：11:30~23:50 (週六公休)

電話：(03)572-8389

地址：新竹市東區建功一路6號

立晉傳統豆花粉絲團

文章來源：小佳的幻想世界 FB：小佳的幻想世界

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