下起桐花雪了！攝影師眼中最美的賞桐地 「甘家堡桐花季」浪漫開園 「高聳桐花牆+桐花林蔭大道」必朝聖

五月雪提前下了！2024「甘家堡桐花季」浪漫開跑，開園首日就迎來了9成的大滿開盛況，還能近距離接觸有高有低的雪白桐花，驚豔美度沒話說，攝影師都超推是「今年油桐花最美的地方」！

圖／IG@sky_kuei 楊永貴授權

賞桐花趁現在！位於桃園龍潭的「甘家堡」正值雪白桐花季，預計將開園至5/1，開園第一天花況就達約9成，最大特色「高聳桐花牆」爆炸滿版超壯觀，白花被風吹落有如紛飛雪景，在地面形成的純白花毯也好拍，高高低低層次豐富，還能近距離欣賞桐花的美，記得把握花期來與絕美桐花同框留念。

圖／IG@sky_kuei 楊永貴授權

圖／IG@sky_kuei 楊永貴授權

此外，園內還有「桐花林蔭大道」，坐在桐花樹下，不論是發呆閒聊都格外有氛圍，微風吹起伴隨桐花飄落，浪漫指數直接破表。攝影師Sky Kuei貼心建議，若想拍空景和新鮮落花，可以早上8點前先去排隊，等候入場喔。

圖／IG@sky_kuei 楊永貴授權

圖／IG@sky_kuei 楊永貴授權

以上拍攝日為2024/4/20

甘家堡生態文藝休閒園區

2024桐花季開放日期：2024/4/20～5/1

地址：桃園市龍潭區梅龍路515巷底

花季營業時間：8:00–16:30

入園費：每人60元，團體30人以上每人50元

停車場：計次60元

每日花況可參：https://www.facebook.com/groups/1664228357189411