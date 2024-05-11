平替版鼎泰豐推薦！新竹市「豐華小吃」必點三大招牌 蛋炒飯、紅油抄手、酸辣湯

民生路新開的「豐華小吃」在新竹不是美食沙漠的LINE生活圈引發迴響。聽說是鼎X豐師傅出來開的店，三大招牌餐點炒飯、紅油抄手和酸辣湯，承襲鼎X豐的風格。愛吃炒飯的小米當然要來吃看看，是不是真如傳說中那麼厲害？快跟著小米一起去看看吧。

豐華小吃位置及停車方式

豐華小吃位於民生路靠近中央路，大埔鐵板燒斜對面。開車的朋友可以把車停在三民路或附近7-11巷子內的停車場。看到招牌的”一秒功夫，盡在豐華”這幾個字，就知道炒飯應該很厲害吧！

豐華小吃環境介紹

店內空間不大，有吧台座位和四人桌，所以一個人或多人來吃都不是問題，桌跟桌之間稍微擁擠了一些。

豐華小吃菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點有麵食、炒飯和湯品，看得出來承襲鼎X豐的風格，可惜小米今天太晚來沒點到排骨飯，下次有機會再來嚐看看。內用外帶一律QR code點餐，點餐完後去櫃台結帳，結帳完就會開始製作囉！

櫃台旁有小菜可以選購，拿好後一樣到櫃檯結帳。

調味料有醬油、醋和辣油可以自助取用。

豐華小吃用餐心得分享

*******************

來開動吧！今天跟小結巴來嚐嚐炒飯的滋味，除了炒飯以外，簡單點了紅油燃麵、紅油抄手、酸辣湯和小菜。

（謎之聲：這樣叫簡單點嗎？小米果然好會吃）

蜜地瓜 (50元)有扎實的口感，帶地瓜甜香和酸V的滋味，酸酸甜甜的當作開胃菜很不錯~

涼拌木耳 (50元)酸V的口味很解膩。

蝦仁蛋炒飯 (150元)上桌時香氣四溢~大顆的蝦仁、金黃的雞蛋和粒粒分明的飯粒光看就很美味

店家使用新鮮、沒有泡過的蝦子，吃得到扎實、彈牙的蝦鮮味

粒粒分明的炒飯乾爽、不油膩，配上蛋香和蔥花香氣很好吃

來到這邊炒飯是必點的喔！

不吃飯食的朋友可以點麵食，我們點的是紅油燃麵 (60元)。麵條來自好友龔鈺恆自家出產的麵條，品質相當不錯，使用前記得攪拌均勻~

紅油燃麵辣度屬於小辣的口味，有辣香帶微麻的風味，麵條帶麵香、有嚼勁的口感，跟紅油搭配讓人一口接一口吃不停喔！

招牌餐點之一的酸辣湯 (60元)，紅紅的辣油讓小米眼睛發亮

湯料挺多的，特別是肉絲給得不少。小辣酸V的湯頭加上配料，搭配炒飯真的很飽喔！

最後一項招牌餐點紅油蝦抄手 (110元)。

每顆Size不小耶，有鮮蝦和豬肉內餡，外皮滑嫩不會太厚~加上特製紅油酸V帶辣的風味，配麵配飯都很適合

用餐時還遇到年輕時有”新竹全智賢”稱號的程琴＂里長＂，她點的肉絲蛋炒飯 (110元)，小米忍不住挖一口來吃。

跟蝦仁蛋炒飯比起來，多了肉香味而且香氣更為濃郁~喜歡吃海鮮的朋友可以點蝦仁蛋炒飯，不吃海鮮的朋友可以點肉絲蛋炒飯。

以上是我們的心得分享，這次踩點新開幕的豐華小吃，炒飯、紅油抄手和酸辣湯都是必點的唷～

23

豐華小吃

地址：新竹市東區民生路147號

營業時間： 11:00-13:45,17:00-20:30 (週二公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」