金黃一片花海！ 春遊竹縣漫步「黃花風鈴木步道」浪漫滿分

【旅奇傳媒/編輯部報導】接力浪漫粉紅櫻花海，黃澄澄的黃花風鈴木即將盛開。新竹縣政府表示，2月竹縣尖石、五峰、橫山、竹東等各地櫻花滿開，粉嫩花色掀起賞櫻熱潮，緊接著3月將迎來黃花風鈴木盛開的季節，屆時金黃一片的花海勢必掀起新一波打卡熱潮，縣府整理幾處絕佳的賞花景點，包括新埔詹家黃金風鈴木、巨埔休閒生態農場以及峨眉湖步道，目前已開花四至五成，預計3月初滿開。

▲詹家炮仗花和新竹縣政府吉祥物皮皮獅。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

交旅處表示，位於新埔鎮旱坑里的詹家地主在數百公尺長的小徑兩側種植了上百株黃花風鈴木，並且慷慨地對外開放，供遊客免費欣賞遊客可在此處目睹黃花風鈴木綻放美景。此外詹家目前也正值炮仗花盛開期，橘黃花苞宛如瀑布般傾瀉而下，景象壯觀。

▲新埔巨埔風鈴木。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

同樣位於新埔鎮的巨埔休閒生態農場，一踏入便可見到兩側滿滿高大的黃花風鈴木，沿著農場內的廣源記圳步道前行，短短180公尺路程即可到達觀景平台，是拍攝黃花風鈴木的絕佳地點，黃澄澄一片的鮮明風景，為遊客帶來視覺上的享受。

▲峨眉湖風鈴木。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

另外，在峨眉鄉的峨眉湖步道也是一個絕佳的賞花地點，每逢三月風鈴木盛開，漫步在環湖步道上，被湖畔美景及繁花環繞，令人心曠神怡。同時周邊柚子園傳來陣陣柚子花的清香，加倍享受湖光山色帶來的美好時光。

交旅處也呼籲遊客，這些賞花景點均由當地熱心地主栽種且無償提供欣賞，請遊客賞花的同時，也要注意保持環境整潔，愛護自然資源，共同維護這片美麗的風景。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野