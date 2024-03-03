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竹北最台的套餐「大腸尬小腸」！超台味「皮蛋臭豆腐」推薦必吃

跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

這家「大腸尬小腸」，小米吃完以後覺得不只是大腸尬小腸，可以說臭豆腐尬大腸包小腸，兩種超台的美食小吃融合在一起，午餐或宵夜時間想要吃超台又重口味的朋友，可以來嚐看看～店家有皮蛋臭豆腐、米腸、香腸、烤松阪豬等餐點，不只下飯又下酒，快跟著小米一起去看看吧。

大腸尬小腸（珂蘿小吃）位置

大腸尬小腸（珂蘿小吃）位於博愛街，靠近光明一路口。

大腸尬小腸（珂蘿小吃）環境介紹

店內有用餐空間內用，也可以外帶。

大腸尬小腸（珂蘿小吃）菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點選擇性挺多的，像是大腸包小腸、皮蛋臭豆腐，還有湯包、蝦餃耶，想要吃豐盛的話可以點大拼盤套餐，集合五種超台味的小吃～

大腸尬小腸（珂蘿小吃）用餐心得分享

來開動吧！小米點的是店內很受歡迎的大拼盤套餐，套餐系列包含三種小菜。

大拼盤套餐（220元）分別用兩個紙盒盛裝，包含原味、皮蛋臭豆腐各2塊、豆包、米腸、香腸及配菜。超級重口味的皮蛋加上臭豆腐到底是什麼滋味呢？

他們的皮蛋小米還挺能接受的，沒有＂很＂皮蛋的怪味，加上外脆內軟、微臭的臭豆腐，兩者結合意外地沒有違和感。

不敢吃皮蛋的話，可以點原味臭豆腐，記得加辣更夠味！他們的辣椒有辣勁又有辣香，加上外酥內軟的臭豆腐非常搭～

台式泡菜屬於偏甜的酸V風味，搭配臭豆腐或炸豆包都很搭。

另一盒有米腸、香腸、烤松阪豬和三種配菜，大拼盤套餐我們兩個人吃還挺飽的。

香腸使用台灣豬肉製成，半肥瘦的比例，口感挺嫩的～香腸除了配蒜頭，還有菜脯可以一起吃，小米都想叫碗白飯來一起吃了。

香腸還可以搭配米腸一起吃，想要單吃大腸包小腸的朋友可以另外點喔！米腸使用天然腸衣和台灣優良米手工製作，並不是使用糯米，所以有腸胃消化不好問題的朋友的一樣可以食用。

烤松阪豬挺有脆度的，也是很好的下酒菜

配菜有豬耳朵、台式泡菜和炒時蔬。豬耳朵讓小米意外喜歡，煙燻風味挺濃郁的，下飯又下酒喔。

以上是我們的心得分享，喜愛吃超台味小吃的朋友不妨可以來試試大腸尬小腸，想要吃精緻或豪華任君選擇。

大腸尬小腸（珂蘿小吃）

地址：新竹縣竹北市博愛街210-7號

電話：0975 790 646

營業時間：平日16:00~22:30；假日15:00~22:30（每日米腸限量售完為止，周一公休）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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下酒菜 小吃 新竹美食 泡菜 湯包 臭豆腐

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