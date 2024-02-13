客庄新亮點！火車頭園區完工 全區六月開放帶動苗栗觀光

【旅奇傳媒/編輯部整理】由客家委員會、內政部營建署、交通部、國營臺灣鐵路股份有限公司共同合作辦理的苗栗火車頭園區建置計畫，日前舉辦「苗栗火車頭園區竣工典禮」，行政院院長陳建仁在客委會主任委員楊長鎮等部會首長陪同下出席活動，並強調鐵道在臺灣文化中扮演重要角色，而火車頭園區結合客家文化與鐵道文物，相信未來能帶動苗栗觀光發展，成為苗栗旅遊的新亮點。

行政院院長陳建仁在客委會主任委員楊長鎮等部會首長陪同下出席竣工活動。 圖：客家委員會／提供

陳院長表示，苗栗火車頭園區以區域鐵道旅遊中心為發展目標，串聯周邊景點，整合成為旅遊廊帶，進一步帶動苗栗觀光產業發展。而為提振客家文化及推動客家觀光，蔡英文總統上任後積極推動「浪漫台三線」計畫，並補助苗栗縣政府推動客家文學花園工程、建置客家文學館與室內外展演場所等，希望傳承客家文學與精神內涵，並進一步帶動苗栗在文化、藝術、交通、觀光及科技等各方面發展，讓苗栗鄉親生活更幸福美滿。

▲「苗栗火車頭園區」已完工，預計今年六月開放營運。 圖：客家委員會／提

楊主委則分享，苗栗客家鄉親對鐵路有著深厚的情感，而鐵路的存在讓台灣各地人可以去追求自己的夢想、增進人們之間的聯繫，也使台灣各地形成一個完整的社會，對台灣國土發展有著巨大貢獻。然而，楊主委也指出，中苗栗長期欠缺重要建設，因此，客委會大力支持推動明德水庫環湖自行車道、出磺坑、荒野花園等工程設施，希望帶動中苗栗的觀光旅遊，提升地方經濟發展，另一方面，也藉由鐵路火車頭園區，讓更多人認識客家的人文歷史與文化。

▲火車頭園區占地5,700餘坪，開放後將成為苗栗最新亮點。 圖：客家委員會／提供

苗栗火車頭園區前身為苗栗鐵道文物展示館，蘇貞昌前院長於民國108年訪視「苗栗火車站東西站及周造環境再造工程」時，見館內展有多輛火車機車頭，認為應以火車為主題，整合周邊景點，保存珍貴鐵道文物，帶動苗栗觀光發展，遂指示興辦火車頭園區。園區內除規劃展示多輛珍貴火車頭與鐵道文物外，更與客家在地特色結合，推廣苗栗文創、美食、農特產與藝文活動。

火車頭園區5,700餘坪，共包含兩大部分，第一部分為結合鐵道文物展示、在地客家文化與互動裝置藝術之親民遊憩空間，其中包括願景館、文創小舖、微型聚落和火車頭主題餐廳。願景館設有鐵道人文歷史故事之常設展覽，文創小舖規劃由在地工藝家進駐提供遊客相關手作體驗，微型聚落及主題餐廳則引進知名餐飲及藝文連鎖品牌並展售客家農特產，共同營造闔家歡樂之親子活動空間。

▲火車頭園區為結合鐵道文物與客家文化藝術的親民遊憩空間。 圖：客家委員會／提供

第二部分之主展區則為轉車台大廳、列車展示館、投煤練習場及文物故事館等。轉車台大廳及列車展示館將展示台灣鐵道發展歷史上十餘輛具特殊紀念價值的珍貴火車，並融合科技與客家特色等元素，使遊客沉浸在實體火車及客家文化的藝術場域。此外，遊客亦可至投煤練習場與文物故事館實際體驗與挑戰蒸汽火車的投煤技術與欣賞珍貴鐵道文物，感受鐵道文化饗宴之迷人魅力。

苗栗火車頭園區預計於今年6月全區開放營運，目標發展成為區域鐵道旅遊中心，串聯苗栗車站、功維敘隧道、舊山線軌道自行車、台灣客家文化館及客家圓樓等景點整合為旅遊廊帶，讓苗栗車站成為美好旅遊的連結點，更是帶動苗栗觀光產業發展的火車頭。

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