假日限定的好滋味！「龍潭觀光夜市」熱門美食推薦，讓人食指大動的濃濃麻油香和秒殺滷味

龍潭觀光夜市是規模數一數二的南桃園夜市，有多達500個攤商，並規劃300格汽車停車位、200格機車停車位，停車整個超方便。龍潭觀光夜市吃喝玩樂通通有，像是具有台灣特色的小吃及異國創意料理，帶小朋友來這裡還有不少遊樂設施可以玩，也有懷舊遊戲讓大人回憶，大人小孩都可以玩得盡興，而且不定時會有街頭藝人表演。週六、週日兩天營業時間人潮不少，但是動線規劃得還不錯，逛起來不會太擁擠，是龍潭觀光亮點之一。小編替大家尋訪了夜市熱門美食，若是來到龍潭觀光夜市，一定要來品嘗一下喔～

桃園夜市：龍潭觀光夜市熱門美食推薦

蔡媽媽 麻油雞飯

蔡媽媽麻油雞飯是龍潭觀光夜市最熱門的攤位，長長的排隊人龍，從開始營業到收攤都沒斷過，而且越晚人越多！店家用現宰去骨雞腿肉、香菇、枸杞，再用北港老師傅的頂級黑麻油和老薑爆香，現炒的麻油雞飯香氣濃郁，吸引人聞香而來，真的一邊排隊一邊流口水！建議大家開攤前就先來排隊，不然真的得等到天荒地老。

圖片來源/IG@foodie_junjun

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營業時間：17：30 ～賣完為止

好李記健康滷

好李記健康滷也是排隊人龍超長的人氣攤位，所有的滷味都是當日現滷，晚上才送到攤位上，讓大家都可以吃到最新鮮的！滷味種類超級多，有些品項是比較少見的，帶有焦糖醬色的油亮滷味一字排開，看了就很容易失去理智！必點鴨翅、鴨頭、米血、豆皮、龍鬚菜～真的很刷嘴很好吃，生意好到常還沒打烊就全部賣光光。

圖片來源/好李記健康滷FB

營業時間：17：30 ～賣完為止

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ地瓜球

ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ地瓜球共有五種口味，原味、梅子、巧克力、紫心、香蕉，是屬於個頭比較大的地瓜球，地瓜球外皮算是有點厚度帶點嚼勁，剛起鍋趁熱吃，可以吃得到外層酥脆口感和內層的Q勁～雙重口感相當好吃!原味和紫心兩種是最受歡迎的口味，而且大包 20 顆 60 元，小包 10 顆 35 元，價格非常實惠。

圖片來源/IG@twinsfoodblog

營業時間：17：30-23：30

新軒一口酥臭豆腐

新軒臭豆腐和一般臭豆腐不太一樣，臭味屬於比較沒那麼濃郁的，每塊豆腐都切成小小一塊，方便一口吃，外皮炸得無敵酥脆，搭配店家親手醃製的泡菜和秘製醬汁，酸酸甜甜的滋味與臭豆腐完美搭配，就算放冷掉了也很酥脆，推薦給喜歡吃脆口的炸臭豆腐的人。

圖片來源/IG@twinsfoodblog

連絡電話：0900-367-649

彭大媽鳥蛋達人

彭大媽鳥蛋達人，一串有七顆，每串$35，是超平實的銅板價。一顆顆小巧的鳥蛋，依序打入特製容器中，接著將一整排鳥蛋倒入熱騰騰的煎台中。鳥蛋被煎成圓滾滾美麗的金黃色，看上去超誘人。攤位上有非常多調味料可自行取用，除了醬油、特製辣醬、蒜蓉醬，也有芥末醬、泰式酸辣等異國風味，適合來一串邊逛邊吃。

圖片來源/IG@twinsfoodblog

營業時間：17：30-23：30

拉丁芙蓉餅

遠從烏拉圭嫁來的台灣媳婦，迷上了台灣的韭菜盒，再加上想念家鄉的美食，靈機一動結合韭菜餅皮及家傳特殊拉丁香料，研發出拉丁與台灣混血美食-拉丁芙蓉餅。每天現包現做，餅皮炸過之後外皮金黃酥脆，裡面還帶有一點Ｑ軟嚼勁。搭配裡面鹹香的肉醬，推薦咖哩雞肉及義大利肉醬口味，台烏混血美食吃起來讓人驚艷。

圖片來源/IG@yy.eating

營業時間：17：30-23：30

逗香傳 蒜香豆干

夜市美食怎麼能缺了好吃的豆干呢？逗香傳蒜香豆干，用大溪來的豆干滷到超級軟嫩多汁，一份兩大塊吸滿湯汁很入味，然後切成方塊狀，再加上獨特的蒜香醬汁，以及大量蔥蒜，加點辣會更提味，一口入魂！不知不覺，讓人一口接一口完全停不下來。還有處理到軟糯不失口感的米血、甜不辣、杏鮑菇，真的都大推啦！

圖片來源/IG@yy.eating

營業時間：17：30-23：30

雄爸壽司

現點現做的餐車美食，雄爸壽司不管是美食或價格都相當誘人，曾任職連鎖吃到飽餐廳的雄爸，在龍潭觀光夜市開起日式餐車，來這裡吃得到蓋飯、握壽司、生魚片、手捲、軍艦壽司、沙拉和湯品，喜歡吃鮭魚的朋友，一定要試試這裡的炙燒鮭魚，吃起來鮮甜鬆軟，大呼過癮。平價又美味的料理，是一間相當推薦的必訪店家。

圖片來源/IG@sushibabababa

圖片來源/IG@sushibabababa

連絡電話：0936-045-029

營業時間：17:30–22:00 每周日

龍潭觀光夜市詳細資訊

夜市地址：桃園市龍潭區烏林里中豐路456號(潛龍國小旁)

連絡電話：0926-222-718

營業時間：17：30-23：30 每週六、日營業

龍潭觀光夜市交通資訊

大眾運輸：捷運永寧站4號出口搭乘709 路公車，於「潛龍國小站」下車，步行 2 分鐘即可抵達，中壢火車站旁搭乘新竹客運【5616】1043 中東線 【龍潭-中壢】，於「潛龍國小站」下車即抵達

龍潭夜市停車場：桃園市龍潭區中豐路 461 巷 106 弄 55-5 號

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