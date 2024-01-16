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連鎖手搖貼公告「下架民進黨」引砲火　總店「2步止血」網友支持

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google地圖一手私藏世界紅茶竹科店
圖／摘自Google地圖一手私藏世界紅茶竹科店

手搖店大選掀風波，「一手私藏世界紅茶」竹科店於日前在門市張貼公告，寫道「1/13下架民進黨，店休一天，造成不便、敬請見諒」，令綠營網友不滿，引發雙方砲火。品牌粉絲專頁隨後發出聲明，並宣布該名員工已離職，且該店自即日起停業。

圖／摘自網路
圖／摘自網路

「一手私藏世界紅茶」竹科店門市所張貼之公告引發支持綠營的民眾不滿，網友湧入留言撻伐，業者也以「綠蛆就是噁心」等言語砲火回擊，衍生一連串效應。手搖品牌總部雖發聲明，仍無法平息網友怒氣，今日再度「一手私藏世界紅茶」粉絲專頁發布最新聲明，涉及事件的竹科店員工已離職，並該店自即日起停業，同時向顧客即受波及之門店致歉。

不少網友看到該聲明後，留言回應「支持總公司的處置」、「有立場沒問題，大家各自安好，但辱罵人真的很不OK，況且還是做生意」、「慎選加盟者」等。

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