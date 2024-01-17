桃園咖啡推薦！咖啡廳與藝文空間結合 單品手沖咖啡有藝思

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

「可以接受咖啡帶酸嗎？」、「平常習慣喝哪個產區居多？」對於第一次來的客人，老闆總是有耐心的詢問著，透過傳統處理法讓咖啡更耐喝，因此吸引許多同好前來品嚐。以擅長的咖啡豆極端配法，抓準香氣與甜感，讓喝咖啡成為一種享受！

與一般咖啡店不同，店內更強調空間感，讓咖啡、文化、生活合而為一，傳達美好生活的共感體驗。門外綠意盎然的自種香草，舉凡萬壽菊、薄荷、迷迭香等應有盡有，為環境增添活力與清新感。

▲清新優雅的室內環境，吸引許多咖啡同好。
▲清新優雅的室內環境，吸引許多咖啡同好。

▲長型吧台與舒適的座位區，讓每個人都能放鬆享受！
▲長型吧台與舒適的座位區，讓每個人都能放鬆享受！

▲二樓與藝術家合作，打造讓人耳目一新的展覽空間。
▲二樓與藝術家合作，打造讓人耳目一新的展覽空間。

▲愛犬畫像是店主人的精心之作，栩栩如生的模樣相當可愛！
▲愛犬畫像是店主人的精心之作，栩栩如生的模樣相當可愛！

老闆每年參與國內各種咖啡競賽，在成績上也有目共睹。而烘豆其實是一門學問，想要突顯豆子本身的香氣，就必須犧牲口感上的厚度，若想增添甜感的話，反而要放掉香氣，如何取捨找到平衡，全憑烘豆師的想法與經驗。

豐富多元的菜單品項，集結衣索比亞、肯亞、瓜地馬拉、宏都拉斯等各國咖啡豆，以專業的烘焙技術，讓咖啡散發特有韻味，從淺焙的莓果花香，到中深焙的堅果巧克力風味，皆能讓突顯不同特色，喝起來格外享受！

▲個性化的瓶身與設計，讓咖啡一躍成為喝的精品！
▲個性化的瓶身與設計，讓咖啡一躍成為喝的精品！

冷萃系列的「伊索比亞坎培拉厭氧日曬」，入口帶著威士忌般的氣韻，醇厚淡雅自然芬芳，充分發揮咖啡豆特有調性，搭配個性化的玻璃瓶身，讓整體更加精緻又優雅。

▲如威士忌般尾韻的「伊索比亞坎培拉厭氧日曬」，是冷萃系列經典之作。
▲如威士忌般尾韻的「伊索比亞坎培拉厭氧日曬」，是冷萃系列經典之作。

▲當咖啡遇上冰塊，將完美韻味瞬間凍結！
▲當咖啡遇上冰塊，將完美韻味瞬間凍結！

義式經典「拿鐵」不但擁有細緻拉花，以黃金比例調配的專屬口感，讓奶香與咖啡香完美融合，讓喝過的人讚不絕口！漂亮拉花的背後，是每日數十杯不斷練習的成果，投入熱情專注每一杯咖啡，是職人們不變的信念。

▲精湛的拉花技術，不僅提升美感又令人感到愉悅。
▲精湛的拉花技術，不僅提升美感又令人感到愉悅。

▲細緻綿密的口感，牛奶與咖啡融合恰到好處。
▲細緻綿密的口感，牛奶與咖啡融合恰到好處。

除此之外，貼心設計的10入掛耳包，不僅能品嚐到單一豆種風味，亦可選擇咖啡盲盒讓驚喜加倍，用心感受不同產區及處理法差異，在品飲之中找到樂趣。

▲自家烘焙的咖啡豆，品質與香氣絕佳！
▲自家烘焙的咖啡豆，品質與香氣絕佳！

美感獨具的「水果奶酪」，外觀像調色盤一樣繽紛燦爛，以香濃的奶酪為基底，再加入蘋果、黃金奇異果、草莓、百香果等時令水果，酸甜果香與奶香完美交織，呈現出令人驚艷不已的好滋味，吃起來清爽又自然。

其他手作甜點還有檸檬生乳酪、瑪德蓮等等，都是搭配咖啡的最佳選擇，每日限量製作，晚來一步可就沒有啦！

▲五顏六色的水果奶酪，酸甜自然十分清爽。
▲五顏六色的水果奶酪，酸甜自然十分清爽。

營業近一年的時間，就與週邊住戶打成一片，堅持自己所喜歡的，也希望分享烘豆樂趣，「Armas Coffee」帶著滿滿熱忱為大家服務，用咖啡為您帶來好心情！


Armas coffee（阿爾瑪斯咖啡館）

商家地址：桃園市桃園區保定三街89巷75號

商家電話：(03) 338-6518

粉絲專頁：https://reurl.cc/zlMME0

營業時間：13:00-19:00 (公休日依店家公告)

停車資訊：廈門街立體停車場、永豐廈門停車場（步行至店內約5分鐘）


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咖啡 奶酪 水果

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