愛泡湯的桃園人看過來！「桃園羅浮溫泉」美人湯重啟連續7天免費泡
愛泡湯的桃園人看過來！「桃園羅浮溫泉」於聖誕節再度開放並推出七天試營運優惠，只要12/31前都能免費入場泡湯，讓您享受美人湯的魅力，特別在寒流襲來時更為宜人。這是一次難得的機會，趕緊約上好友一同來場溫暖的泡湯之旅！
位於桃園復興鄉的「羅浮溫泉」經過今年四月的大規模整修，園區不僅保留原有的SPA池、藥草浴池和兒童戲水區，還新增6個充滿泰雅族文化的露天溫泉，使您能在群山環繞中盡情舒壓。泉質豐富的碳酸氫鈉鹽泉被譽為「美人湯」，肌膚仿若重獲年輕感，一定要試試看。
現在至12/31可免費進入羅浮溫泉，正好趁著寒流前去泡湯消除壓力。同時附近如小烏來天空步道、水圳古道、義興吊橋等，都可以「順道」打卡美拍，這是一趟結合輕鬆泡湯和景緻的療育之旅，趕快安排吧！
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