在苗栗小島與梅花鹿相見歡　漫步湖光山色蘇堤小秘境

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聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

河川截流築壩，形成獨特優美的山水交融景緻，苗栗頭屋的明德水庫也是其一，集水區內林木蓊鬱涵蓄豐沛水量，築壩後湖水面積約200公頃，湖長8公里，也形成日新、鴛鴦、海棠三島，擁有豐富的生態資源以及山水景觀，是苗栗的後山秘境

▲通過明德水庫貳號吊橋就是日新島。
▲通過明德水庫貳號吊橋就是日新島。

明德水庫湖中最大的島嶼日新島，面積約4公頃，南、北岸各由一座吊橋連結，走在綠水上的吊橋格外浪漫。島上花木扶疏綠意盎然，青青草原上羊咩咩愜意吃草，新近還引進梅花鹿，將是島上的未來之星，加上原本的老朋友孔雀們，讓日新島成為更適合親子郊遊的自然公園。還有些水泥涵管造型的休憩座椅，常出現在網美的社群媒體上。

▲最新引進的梅花鹿寶寶是島上的明日之星。
▲最新引進的梅花鹿寶寶是島上的明日之星。

▲從日新島上涵管造型的網美打卡點可以眺望明德水庫波光粼粼。
▲從日新島上涵管造型的網美打卡點可以眺望明德水庫波光粼粼。

島上有唯一的咖啡館水榭樓台，建築半掩在青翠的草坡下，十足綠建築，登島的100元門票，可以在咖啡館折抵部分消費。深藏水庫深處的海棠島，北側同樣由吊橋連結，島上有一座歷史攸久的永春宮，南側是一條連結島嶼的堤岸步道明湖蘇堤，就在永春宮的下方，全長約400公尺，明湖蘇堤兩側湖岸栽種水杉、垂柳、山櫻和落羽松等喬木，像是走在水中的通道，屬於明德水庫的小秘境。

▲水榭樓台是島上唯一的咖啡廳。
▲水榭樓台是島上唯一的咖啡廳。

　

景點資訊

明德水庫日新島

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路90-1號

電話：037-335-911

時間：09:00-18:00（最後售票至17:00，例假日彈性延長開放時間）

門票：入場門票每人100元，可於日新島水榭樓台折抵飲料或冰品

　

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