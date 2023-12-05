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竹南療癒系咖啡館！風味咖啡絕佳層次 精緻手作甜點每日限量

聯合新聞網／ ShareLife分享生活
▲二樓空間採光良好，從什麼角度拍都超好拍！
▲二樓空間採光良好，從什麼角度拍都超好拍！

位於苗栗竹南、深藏在五穀宮一旁巷弄內的【思達卜咖啡 Coffee Stop】為當地隱藏版的寵物友善咖啡館，品牌創立至今已有近3年的時間，雖前些日子在多方因素下暫停營業，但在歷經了1個多月的整修時間後，於今年9月份以嶄新的姿態重新開幕！

▲深紅色的店門與質樸的整體外觀帶給人們一種神祕的田園風格，隨處可見的植栽更是增添濃濃的綠意景色。
▲深紅色的店門與質樸的整體外觀帶給人們一種神祕的田園風格，隨處可見的植栽更是增添濃濃的綠意景色。

店內的用餐座位分為一樓空間、包廂式空間與二樓窗光空間，裝潢均由老闆娘構思而成，結合清水模色彩的輕工業風，將充滿桌椅與擺設增添獨特的質感，暖黃燈光更是純色系的牆面點綴出溫馨的氛圍，且牆上掛著油畫作品皆出自店長母親之手，一筆一畫彩繪而成，暖心的氣息充斥在咖啡館裡的每一處角落。

▲一樓內用空間。
▲一樓內用空間。

▲店內陳設許多咖啡相關周邊商品可供自由選購。
▲店內陳設許多咖啡相關周邊商品可供自由選購。

▲療癒系的貓咪風格明信片，有興趣的客人可購買一張回家收藏。
▲療癒系的貓咪風格明信片，有興趣的客人可購買一張回家收藏。

▲一樓包廂空間，採用較為昏暗的燈光色彩帶出一份神秘氣息。
▲一樓包廂空間，採用較為昏暗的燈光色彩帶出一份神秘氣息。

▲絕佳的窗光是許多攝影師與網美們的最愛。
▲絕佳的窗光是許多攝影師與網美們的最愛。

▲過去曾為流浪貓的「飛哥」在店主的細心呵護下，不僅健康成長，也變得相當親人，時不時會穿梭在店裡各處與客人磨蹭一番，貓奴們可千萬別錯過！
▲過去曾為流浪貓的「飛哥」在店主的細心呵護下，不僅健康成長，也變得相當親人，時不時會穿梭在店裡各處與客人磨蹭一番，貓奴們可千萬別錯過！

品牌以咖啡類飲品與精緻甜點為主軸推出多元菜單的品項，主要分為累了找咖啡系列、低咖啡因飲品系列、放鬆花草茶系列、餓了覓食系列、手作甜點系列與不想面對想醉系列，不僅有單品、精品豆類咖啡飲品與特調飲品，還有獨家推出的調酒飲料更是令人眼睛一亮，另外每日限量的手作甜點除了精緻之外，還風味十足！

閒置食鹹派

取名相當新穎的閒置食鹹派，選用特製餅皮包裹住番茄、豬肉、洋蔥製作而成，一口咬下，能感受到滿滿的內餡在口中綻放的豐富口感，鹹淡適中的口味令人愛不釋口，沾上附上的油醋醬一同品嘗，香氣會更加濃郁。

▲系列餐點均附上生菜沙拉均衡飲食，一旁的酥脆薯條還能增添飽足感。
▲系列餐點均附上生菜沙拉均衡飲食，一旁的酥脆薯條還能增添飽足感。

甘梅芭樂巴斯克

甘梅芭樂與巴斯克蛋糕的創意搭配，在原味巴斯克蛋糕上擺放了甘梅口味的芭樂塊，乳香十足的糕體香氣與清爽的水果滋味相融在一起，微酸微甜的濃郁氣息令人難以忘懷！

比利時鬆餅

一上桌便令人食指大動的比利時鬆餅，在巧克力與原味兩種口味的鬆餅，表層撒上糖粉與葡萄乾，再淋上店家自製的焦糖海鹽醬增添獨特的層次風味，一股甜蜜感十足的滋味瞬間湧上心頭，吸收醬料風味的鬆軟餅皮，扎實口感越嚼越香，甜味不斷在口腔釋放，再沾點冰淇淋一同享用，冰涼滋味沁人心脾，是大人小孩好評不斷的人氣甜品。

單品咖啡

店內的咖啡豆均為自家烘製而成，不論是點冰的或熱的都香氣十足，而除了冰的單品咖啡能帶來清涼爽快體驗之外，熱的單品咖啡還能感受到藉由溫度改變帶來咖啡不同層次的香氣變化。

▲單品咖啡會貼心附上小份伯爵茶餅乾，避免品嘗單品咖啡時略顯單調，以及純喝咖啡容易出現的咖啡醉，可以利用餅乾中的澱粉預防眩暈感發生。
▲單品咖啡會貼心附上小份伯爵茶餅乾，避免品嘗單品咖啡時略顯單調，以及純喝咖啡容易出現的咖啡醉，可以利用餅乾中的澱粉預防眩暈感發生。

▲完美詮釋純色漸層美學的拿鐵咖啡，咖啡與牛乳的絕妙契合度讓人一喝就愛上！
▲完美詮釋純色漸層美學的拿鐵咖啡，咖啡與牛乳的絕妙契合度讓人一喝就愛上！

老闆娘憑藉著自身對於創業的熱忱與對咖啡、甜點的認知，在機緣巧合下跨行業創立了【思達卜咖啡 Coffee Stop】，店名除了既定的英翻中直譯之外，還帶著一份「希望客人能在這忙碌的社會裡，能有個可以停下來悠閒的品嘗一杯咖啡、一份甜點的溫馨角落」這層涵義在內，始終秉持著真材實料、誠意滿滿的製作工法，只為將一道道風味絕佳的餐點送到每位客人口中，想中箇中的愜意與寧靜感。


【思達卜咖啡 Coffee Stop】

營業地址：苗栗縣竹南鎮新南里五谷王16號1樓

營業時間：11:00-18:00（公休時間依google公布）

店家電話：0977238736

粉絲專頁：bit.ly/46QK8WN


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