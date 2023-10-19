最嗨萬聖趴！桃園萬聖城即將開城 限時11天吃喝搞怪就在藝文廣場

味道承載著人們對於一個地區的記憶，而對於桃園人來說，桃園觀光夜市便是小時候與家人吃晚餐和購物的重要連結。桃園觀光夜市位在中正路旁，由中正一街、正康二街以及北埔路周遭一帶組成，全長大約三公里，設有超過200個攤位，或許沒有像其他夜市一樣有那麼多創新的美食，但可都是在地人從小吃到大，真正的老字號，今天來推薦7家桃園觀光夜市老字號店家給大家。

2023-10-19 14:01