最嗨萬聖趴！桃園萬聖城即將開城 限時11天吃喝搞怪就在藝文廣場
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023桃園萬聖城－魔幻廚房」將於10/21-10/31在桃園藝文廣場盛大舉行，為期11天歷年最長的萬聖節活動，首日邀請多位實力派歌手熱情開唱，化身超炫角色登場同歡。
「萬聖變裝音樂派對」將由甜美女星－宇珊和日籍男星－風田共同主持，並邀請重磅卡司包含鼓鼓 呂思緯、Kimberley 陳芳語、白安、柏霖 PoLin、洪暐哲、ALL IN 5、李宗霖和阿夫等8組藝人盛裝亮相，為桃園萬聖城-魔幻廚房揭開序幕、嗨翻全場。
10/28 「萬聖變裝大賽」接力「變裝電音派對」 全民PARTY TIME！
「萬聖變裝大賽」邀請國內知名 Coser 擔任評審，分成「個人組」、「團體組」及「寵物組」3種組別開放參賽者現場報名，不限扮裝主題，邀請大小朋友及毛小孩們一起裝神弄鬼，挑戰本日最吸睛大明星。
晚間「變裝電音派對」火熱接棒，最嗨 DJ SHOW 再次降落桃園，時下流行最夯歌曲唱跳不停歇，兩檔活動將於10月28日驚豔登場，讓桃園白天、黑夜都是 PARTY TIME，狂歡一整天。
全家總動員！「踩街大遊行」、「Trick or Treat 討糖趣」熱鬧出發
桃園化身萬聖節嘉年華會，活動期間周日分別有親子界偶像天團－MOMO 家族 (10/22) 和 YOYO 家族 (10/29) 的哥哥姐姐們領軍帶動跳，超龐大陣容歡迎全家一起大鬧桃園萬聖城！
10/29下午2點半，大手拉小手全家出動「踩街大遊行」，從藝文綠園道出發至藝文廣場，現場發送限量版萬聖造型南瓜棉花糖，可愛樣貌準備搶攻大小朋友的童心。10/31萬聖節當晚7點「Trick or Treat 討糖趣」，歡迎大家呼朋引伴變裝上街討糖吃，抓住萬聖節尾巴、享受最幸福的時刻。
歡迎光臨萬聖城元宇宙！萬聖城專屬 AR、NFT
今年首度結合 AR 濾鏡讓萬聖城更好玩、更好拍，開啟濾鏡化身麵麵木乃伊、泡泡糖女巫或是阿財吸血鬼等原創角色，為萬聖城帶來全新體驗；活動期間於會場掃描 Qrcode 註冊帳號可以領取每日限量萬聖城 NFT 收藏紀念，至合作店家出示 NFT 還可兌換限量好康商品，6款 NFT 快來蒐集。
萬聖城住宿、交通全攻略 嗨玩不苦惱 桃園觀光旅遊局周柏吟局長表示，今年萬聖城邀請桃園的旅宿業者響應「桃園萬聖城 x 光輝國慶月」推出住宿優惠方案，讓大家輕鬆遊桃園；也與高鐵飯店聯票合作，搭高鐵玩桃園萬聖城，訂房加購高鐵票享65折起優惠，超值優惠推薦全家大小、親朋好友來桃園留宿旅遊。
民眾在抵達桃園火車站、統領百貨後，轉乘 GR、151、168、188、302、707 號等公車路線，至「中正藝文特區」、「南平中正路口」站牌下車前往會場，另外經國轉運站方向也有 189、220、302、707 等路線可抵達萬聖活動會場，相關公車動態請參閱「桃園公車動態資訊系統」https://ebus.tycg.gov.tw/ebus/。
桃園萬聖城於10/21-10/31熱鬧展開，平日下午5點至晚間10點、假日中午12點至晚間10點，歡迎扮裝入場玩樂，詳細活動資訊請參閱「2023桃園萬聖城」活動官網 https://halloweencity.tycg.gov.tw/。
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