「2023桃園萬聖城」鬼怪占領魔幻廚房帶來驚奇美食

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年萬聖節，桃園藝文廣場及藝文綠園道將化身成「2023桃園萬聖城～魔幻廚房（Taoyuan Halloween）」，讓大家體驗最好吃的萬聖節！現場還有許多豐富活動，包括萬聖變裝演唱會、萬聖變裝大賽、電音派對、萬聖踩街、舞台親子活動及各式主題市集，每天都充滿不同驚喜，陪大家度過歡樂的萬聖節。

今年萬聖城，桃園為遊客帶來5位搞怪可愛的原創角色，貫穿「可以吃的萬聖節」主題特色，分別有貪吃「阿財吸血鬼」，迷戀龍岡米干的「麵麵木乃伊」，甜點系網美「泡泡糖女巫」，調皮又可愛的「QQ南瓜球」，以及熱愛吃龜山水果乾的「阿乾殭屍」，以可愛的鬼怪角色串連桃園市在地特色美食與小吃，並以此製作萬聖城獨家開發的特色餐點讓遊客嚐鮮，還可透過AR濾鏡與鬼怪們互動玩樂，渡過一個難忘的萬聖佳節。

▲「2023桃園萬聖城～魔幻廚房」將於桃園藝文廣場及藝文綠園道舉行。 圖：桃園觀光導覽網／提供

| 2023桃園萬聖城～魔幻廚房 |

．活動日期：10/21(六)-10/31(二)

．活動時間：假日12:00-22:00、平日17:00-22:00

▲萬聖節可到桃園參加一系列活動。 圖：桃園觀光導覽網／提供

| 必玩精彩活動 |

10/21(六) 萬聖變裝音樂派對開城，大咖藝人接力嗨翻全場

10/22(日) MOMO 家族樂派對

10/28(六) 萬聖變裝大賽、變裝電音派對

10/29(日) 萬聖踩街大遊行、YOYO 家族廚房Party、亞洲萬鬼聯盟

10/31(二) 討糖趣~不給糖就搗蛋

10/22(日)-10/31(二) 系列主題之夜

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