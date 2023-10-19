快訊

國旗光芒多一道！議員批國慶晚宴背景「太瞎」 陸委會致歉

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在地人從小吃到大！盤點7家「桃園觀光夜市老字號」店家

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖／IG@freedom122021、IG@han_eatwithyou
圖／IG@freedom122021、IG@han_eatwithyou

味道，承載著人們對於一個地區的記憶，而對於桃園人來說，桃園觀光夜市便是小時候與家人吃晚餐和購物的重要連結。桃園觀光夜市位在中正路旁，由中正一街、正康二街以及北埔路周遭一帶組成，全長大約三公里，設有超過200個攤位，或許沒有像其他夜市一樣有那麼多創新的美食，但可都是在地人從小吃到大，真正的老字號，今天來推薦7家桃園觀光夜市老字號店家給大家。

黑人鼎邊趖

說到鼎邊趖，大多數人都會首先想到基隆，但桃園觀光夜市其實也有一家師承自基隆好手藝的店家，在當地赫赫有名！「黑人鼎邊趖」開業至今逾50年，據悉是由第一代老闆是在基隆拜師學藝，而後將這款美食帶到桃園。店家提供多種品項，除鼎邊趖之外還有瓜仔肉飯、南洋鯽魚、蛋黃中卷、八寶冬粉等人氣餐點，而招牌鼎邊銼的口感是滑嫩有咬勁，且配料豐富、湯頭鮮美，吃得到真材實料。

圖／IG@kenwei0870
圖／IG@kenwei0870

圖／IG@arrowhsu
圖／IG@arrowhsu

地址｜桃園市桃園區正康二街122號

電話｜0989 467 861

營業時間｜17:00-22:50（週三公休）

嘉義順蚵仔煎生炒花枝羹

同樣也是老字號的「嘉義順蚵仔煎生炒花枝羹」，經常受到電視節目採訪，在桃園觀光夜市的人氣可說是居高不下。店家賣的品項很簡單，僅有蛋煎、蚵仔煎與花枝羹，而他們家的花枝羹吃得出鑊氣十足，且花枝鮮嫩Q彈，湯頭很濃郁但有些偏酸甜，如果喜歡南部口味的人一定會很喜歡！至於蚵仔煎煎得「恰恰的」，搭配甜辣醬、味噌醬和油膏一口享用，超級對味。

圖／IG@han_eatwithyou
圖／IG@han_eatwithyou

圖／IG@han_eatwithyou
圖／IG@han_eatwithyou

地址｜桃園市桃園區北埔路59號

電話｜03 331 7363

營業時間｜18:00-23:30

中藥脆皮臭豆腐

你喜歡吃臭豆腐嗎？如果每到夜市，就會想要找臭豆腐的話，「中藥脆皮臭豆腐」會是很不錯的選擇！用中藥製作的中藥脆皮臭豆腐，吃起來其實沒有太多的中藥味，其口感是外皮薄脆，裡頭嫩口又多汁。而特別的是，熟客到他們家都是點臭豆腐配手工愛玉或杏仁茶，杏仁茶帶有淡淡的杏仁香氣，完全喝得出天然，因此相當受到歡迎。

圖／IG@rebeccapaly
圖／IG@rebeccapaly

地址｜桃園市桃園區中正路513號

電話｜0987 171 797

營業時間｜17:30-22:30

阿財鍋貼

「阿財鍋貼」提供鍋貼、水餃、酸辣湯和酸辣湯餃，招牌鍋貼都是現點現煎，而內餡則有高麗菜、豬肉和韭菜末，顆顆飽滿紮實，且店家會將鍋貼外皮會煎到金黃酥脆，當你一口咬下即有湯汁流出！除此之外，也有很多客人推他們家的酸辣湯，酸度剛好，還帶有一些柴魚味，配上香脆的鍋貼，簡簡單單單就足夠美味！

圖／IG@ken_taoyuanfoodie
圖／IG@ken_taoyuanfoodie

地址｜桃園市桃園區正康二街157號

電話｜03 336 3736

營業時間｜17:30-22:30

頭頓煎蝦餅

編輯大推！來自越南道地的「頭頓煎蝦餅」，店家將特製的麵糊放入油鍋煎炸，接著擺上一隻隻的鮮蝦，然後繼續炸至金黃色後起鍋。呈盤後會附上生菜、醬汁與生辣椒在一旁，而蝦餅還會撒上蔥花和蝦鬆，記得一定要趁熱吃，感受酥酥脆脆的口感，再搭配生菜、青木瓜絲、九層塔和魚露放入嘴裡，更增添爽口風味，讓人不自覺一口接著一口！

圖／IG@freedom122021
圖／IG@freedom122021

圖／IG@freedom122021
圖／IG@freedom122021

地址｜桃園市桃園區北埔路29號

電話｜0931 330 693

營業時間｜16:30-21:00

傻妹食堂關東煮

天氣冷或者想吃清淡一點的時候，不如來點關東煮吧！桃園觀光夜市的「傻妹食堂關東煮」食材眾多，人氣品項有榨菜捲、黑輪、甜不辣、韓國魚板、手工高麗菜捲、干貝燒、牛蒡天婦羅等等，另外還提供烏龍乾拌麵、王子湯麵、寬冬粉等主食，湯喝不夠還可以續加，是桃園宵夜的最佳選擇。

圖／IG@cweeaatt
圖／IG@cweeaatt

圖／IG@jeffry_cys
圖／IG@jeffry_cys

地址｜桃園市桃園區正康二街168號

電話｜0910 395 120

營業時間｜17:00-01:00（週三～四休息）

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜

「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球」位在桃園觀光夜市的尾端，他們家的口味非常多種，分成紫薯、黃地瓜、甜菜根和巧克力和綜合地瓜球五種口味，此外ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球特別大顆，外皮很酥且內餡有一點麻糬的口感，會越吃越唰嘴。值得一提的是，店家更大方提供海苔粉、梅子粉、奶茶粉、抹茶粉、咖哩粉、椒鹽粉和巧克力粉給客人自己撒，推薦給喜歡嚐鮮的讀者囉。

圖／IG@_juneat
圖／IG@_juneat

地址｜桃園市桃園區北埔路31號

營業時間｜17:00-23:00

延伸閱讀>>桃園美食｜精選八德興仁花園夜市8間必吃美食！海鮮料理、療癒甜點、唰嘴小食統統有

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光夜市 臭豆腐 地瓜

延伸閱讀

全台最嗨！2023桃園萬聖城：必拍景點、便裝演唱會、主題之夜一次看！

桃園首座微型運動中心開幕 即日起免費體驗8天

當地人嗆這城市「全台最難玩」 竟釣出羅百吉回：是你沒門路

桃園觀音工業區紙廠大火 廠房陷火海黑煙狂竄畫面曝

相關新聞

麵食控必吃！竹北「來碗粉」吃得到酸爽帶勁「川味麻辣粉絲」 激推酸V甜美「酸菜白肉湯麵」

udn走跳美食／踢小米 來碗粉就在小米最近每個月必去一次的美麗特健髮管理中心對面。上個月小米去美麗特做頭皮保養，看到不少美食店家就納入了小米的口袋名單。最近為什麼小米那麼常去做保養呢？雖然小

桃園第一間「旭集」10月27日開幕　「這一天」開放訂位

桃園的鄉親久等了！饗賓餐旅旗下的日式自助餐「旭集」即將於10月27日正式進駐中茂新天地12樓，開設桃園第一間分店。旭集也...

最嗨萬聖趴！桃園萬聖城即將開城 限時11天吃喝搞怪就在藝文廣場

【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023桃園萬聖城－魔幻廚房」將於10/21-10/31在桃園藝文廣場盛大舉行，為期11天歷年最長的萬聖節活動，首日邀請多位實力派歌手熱情開唱，化身超炫角色登場同歡。 「

在地人從小吃到大！盤點7家「桃園觀光夜市老字號」店家

味道承載著人們對於一個地區的記憶，而對於桃園人來說，桃園觀光夜市便是小時候與家人吃晚餐和購物的重要連結。桃園觀光夜市位在中正路旁，由中正一街、正康二街以及北埔路周遭一帶組成，全長大約三公里，設有超過200個攤位，或許沒有像其他夜市一樣有那麼多創新的美食，但可都是在地人從小吃到大，真正的老字號，今天來推薦7家桃園觀光夜市老字號店家給大家。

限時19天萬聖趴！螢光骷髏人大舉入侵桃園高鐵站 打卡看最ㄎㄧㄤ死法 連2週末加碼送限量氣球

還有兩個禮拜就是萬聖節啦！想好要裝扮成什麼、參加哪場萬聖節派對嗎？位於桃園高鐵站附近的「華泰名品城」為大家準備好了場地，除了請到一票螢光骷髏好兄弟演出「腦洞大開」的花式死法外，接連兩個週末還要送孩子們最愛的限量空飄氣球，園內還有限定販售的「地獄特調」飲料，讓大小朋友們都能感受到濃濃的萬聖節氣息，別錯過了這場從10/13到10/31的派對！

苗栗溫情歇腳處！天然料理現點現做，從正餐到下午茶全包辦

位於頭份寧靜住宅區的咖啡廳，主打天然、健康無負擔的原型食物料理，並推出各式定食、溫沙拉、生吐司、咖啡及現打果汁，讓你不用急於時間壓力，享受一站式美食饗宴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。