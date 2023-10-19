在地人從小吃到大！盤點7家「桃園觀光夜市老字號」店家

味道，承載著人們對於一個地區的記憶，而對於桃園人來說，桃園觀光夜市便是小時候與家人吃晚餐和購物的重要連結。桃園觀光夜市位在中正路旁，由中正一街、正康二街以及北埔路周遭一帶組成，全長大約三公里，設有超過200個攤位，或許沒有像其他夜市一樣有那麼多創新的美食，但可都是在地人從小吃到大，真正的老字號，今天來推薦7家桃園觀光夜市老字號店家給大家。

黑人鼎邊趖

說到鼎邊趖，大多數人都會首先想到基隆，但桃園觀光夜市其實也有一家師承自基隆好手藝的店家，在當地赫赫有名！「黑人鼎邊趖」開業至今逾50年，據悉是由第一代老闆是在基隆拜師學藝，而後將這款美食帶到桃園。店家提供多種品項，除鼎邊趖之外還有瓜仔肉飯、南洋鯽魚、蛋黃中卷、八寶冬粉等人氣餐點，而招牌鼎邊銼的口感是滑嫩有咬勁，且配料豐富、湯頭鮮美，吃得到真材實料。

圖／IG@kenwei0870

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地址｜桃園市桃園區正康二街122號

電話｜0989 467 861

營業時間｜17:00-22:50（週三公休）

嘉義順蚵仔煎生炒花枝羹

同樣也是老字號的「嘉義順蚵仔煎生炒花枝羹」，經常受到電視節目採訪，在桃園觀光夜市的人氣可說是居高不下。店家賣的品項很簡單，僅有蛋煎、蚵仔煎與花枝羹，而他們家的花枝羹吃得出鑊氣十足，且花枝鮮嫩Q彈，湯頭很濃郁但有些偏酸甜，如果喜歡南部口味的人一定會很喜歡！至於蚵仔煎煎得「恰恰的」，搭配甜辣醬、味噌醬和油膏一口享用，超級對味。

圖／IG@han_eatwithyou

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地址｜桃園市桃園區北埔路59號

電話｜03 331 7363

營業時間｜18:00-23:30

中藥脆皮臭豆腐

你喜歡吃臭豆腐嗎？如果每到夜市，就會想要找臭豆腐的話，「中藥脆皮臭豆腐」會是很不錯的選擇！用中藥製作的中藥脆皮臭豆腐，吃起來其實沒有太多的中藥味，其口感是外皮薄脆，裡頭嫩口又多汁。而特別的是，熟客到他們家都是點臭豆腐配手工愛玉或杏仁茶，杏仁茶帶有淡淡的杏仁香氣，完全喝得出天然，因此相當受到歡迎。

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地址｜桃園市桃園區中正路513號

電話｜0987 171 797

營業時間｜17:30-22:30

阿財鍋貼

「阿財鍋貼」提供鍋貼、水餃、酸辣湯和酸辣湯餃，招牌鍋貼都是現點現煎，而內餡則有高麗菜、豬肉和韭菜末，顆顆飽滿紮實，且店家會將鍋貼外皮會煎到金黃酥脆，當你一口咬下即有湯汁流出！除此之外，也有很多客人推他們家的酸辣湯，酸度剛好，還帶有一些柴魚味，配上香脆的鍋貼，簡簡單單單就足夠美味！

圖／IG@ken_taoyuanfoodie

地址｜桃園市桃園區正康二街157號

電話｜03 336 3736

營業時間｜17:30-22:30

頭頓煎蝦餅

編輯大推！來自越南道地的「頭頓煎蝦餅」，店家將特製的麵糊放入油鍋煎炸，接著擺上一隻隻的鮮蝦，然後繼續炸至金黃色後起鍋。呈盤後會附上生菜、醬汁與生辣椒在一旁，而蝦餅還會撒上蔥花和蝦鬆，記得一定要趁熱吃，感受酥酥脆脆的口感，再搭配生菜、青木瓜絲、九層塔和魚露放入嘴裡，更增添爽口風味，讓人不自覺一口接著一口！

圖／IG@freedom122021

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地址｜桃園市桃園區北埔路29號

電話｜0931 330 693

營業時間｜16:30-21:00

傻妹食堂關東煮

天氣冷或者想吃清淡一點的時候，不如來點關東煮吧！桃園觀光夜市的「傻妹食堂關東煮」食材眾多，人氣品項有榨菜捲、黑輪、甜不辣、韓國魚板、手工高麗菜捲、干貝燒、牛蒡天婦羅等等，另外還提供烏龍乾拌麵、王子湯麵、寬冬粉等主食，湯喝不夠還可以續加，是桃園宵夜的最佳選擇。

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圖／IG@jeffry_cys

地址｜桃園市桃園區正康二街168號

電話｜0910 395 120

營業時間｜17:00-01:00（週三～四休息）

ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球

「ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球」位在桃園觀光夜市的尾端，他們家的口味非常多種，分成紫薯、黃地瓜、甜菜根和巧克力和綜合地瓜球五種口味，此外ㄉㄨㄞ ㄉㄨㄞ 地瓜球特別大顆，外皮很酥且內餡有一點麻糬的口感，會越吃越唰嘴。值得一提的是，店家更大方提供海苔粉、梅子粉、奶茶粉、抹茶粉、咖哩粉、椒鹽粉和巧克力粉給客人自己撒，推薦給喜歡嚐鮮的讀者囉。

圖／IG@_juneat

地址｜桃園市桃園區北埔路31號

營業時間｜17:00-23:00

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