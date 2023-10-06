蒼天之下最涮嘴的川味牛肉麵在竹北！5年光陰造就絕美麻辣湯

【蒼牛訣 心訣牛肉麵】位在竹北市光明三路和縣政十二街轉角處，開業至今已邁入第6年。店名的「蒼」字代表「蒼天」，「訣」指的是「高明的方法」，而「蒼牛訣」則意指店家以全天下最厲害的功夫去烹煮牛肉麵，聽起來氣勢十足又充滿自信。

能夠有如此堅定的自信，源自於老闆在餐飲業打拼十多年的經驗和心血，一共花費將近五年的時間，走訪中國各地，四處鑽研學習不同省份獨到的料理方式。

牛肉麵是台灣最具代表性的料理之一，喜愛四川的麻辣風味的老闆，便以此為發想，將當地的麻辣與牛肉麵結合，經過長時間的改良及調整，保留住四川麻辣豐富的香氣，並降低其辣度，做成符合台灣人口味的順口湯頭。

▲用餐環境寬敞明亮。

店內免費提供獨一無二的青花椒茶，採用新鮮的青花椒，比起一般的紅花椒更添一股檸檬氣味，味道清香宜人。

▲佐料區可自取酸菜及辣椒。

▲小菜區選擇多樣，且用保鮮膜包覆完整，可見店家非常注重乾淨及衛生。

麻辣鮮香牛肉麵

加入四川豆瓣醬、雞心椒、燈籠椒等多種辣椒，搭配數十種中藥材及天然香料，以細火煨制二天而成的麻辣鮮香牛肉湯，擷取每款辣椒的特點，帶出獨特麻辣香氣。

一上桌便可聞到濃郁的花椒香，入口則感受到麻、辣、鮮、香四味交織，味道濃厚，麻感溫潤清爽，不會令人感覺過於辛辣刺激，而配料鴨血及豆腐皆吸附飽滿湯汁，口感滑嫩，是一道結合麻辣鍋與牛肉麵的招牌品項，推薦給嗜辣的朋友品嚐！目前店內亦販售獨立包裝的鴨血豆腐，讓饕客在家也能享有美味的麻辣香氣。

▲刀削麵條軟硬適中，Q度十足。

▲選用高價頂級腱子心牛肉，肉質軟嫩好入口，一頭牛只夠做成四客牛肉麵。

經典紅燒牛肉麵

利用刴碎爆香之牛油、洋蔥、大蒜、老薑以及老闆秘製豆瓣醬，搭配十多種中藥材及天然香料，細火煨制兩天製成。湯頭濃郁並帶有豆瓣醬香氣，屬於較重口味的紅燒湯頭，再搭配老闆嚴選的細麵，充分吸收湯汁又能兼顧口感咬勁，即便稍微放置，也不會膨脹軟爛，整碗鹹度恰到好處，讓人不禁一口接著一口大力吸！

清燉牛肉麵

與市面上其他的清燉牛肉麵截然不同，以牛大骨經二十四小時不停熬製而成，呈現乳白色澤，喝起來鮮甜甘醇，擁有不輸給紅燒的濃郁風味，卻又比紅燒多了一份清爽的口感。

酸甜番茄紅燒牛肉麵

結合中式與西式手法，將煮至軟爛的牛番茄完美融入牛肉湯底，初入喉時，可感受到淡淡的義式香料氣息，隨之番茄酸甜滋味於口中蔓延開來，豐富了湯底層次，整體味道相當平衡，鮮甜口感令人驚豔。

在餐飲業打拼十多年的老闆了解，為滿足國人日益高漲的味覺慾望，餐飲業大多採用影響人體健康的調味料烹飪食材，然而，【蒼牛訣】的成立初衷，便是希望客人們能夠從一碗熱騰騰的牛肉麵中，獲得健康、美味及安心，期盼來店的顧客用心品嘗後，都能漾著幸福笑容，心滿意足的離去！





蒼牛訣 心訣牛肉麵

店家地址：新竹縣竹北市光明三路125號

店家電話：036570915

營業時間：11:30-13:30, 17:30-19:30(休假日請參考店家粉專)

粉絲專頁：https://bit.ly/3BhCHd6





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